Ce spune Orban despre o posibilă ruptură în PNL, după revenirea lui Blaga

Întrebat dacă odată cu revenirea lui Vasile Blaga s-ar putea produce o ruptură în interiorul PNL, Ludovic Orban a răspuns: "Sub nicio formă. Dacă aţi urmărit mesajul dat de Vasile Blaga a fost un mesaj de mobilizare, de unitate şi a exprimat obiectivul clar al partidului de câştigare a alegerilor, alegeri prezidenţiale şi celelalte categorii de alegeri care vor urma. PNL este un partid unit, un partid în care, evident, există o democraţie, există libertatea de exprimare, diversitate de opinii, dar acţiunea politică a partidului este coerentă şi este determinată de Statut şi de decizia organismelor statutare ale partidului."

Chestionat dacă partidul ar avea nevoie de Blaga la nivelul conducerii PNL, Orban a replicat: "Este membru al Biroului Politic Naţional, şi-a recăpătat poziţia. În calitate de fost preşedinte al partidului este membru al BPN, deci este în conducere. Normal, orice fel de lider al partidului care are calităţi, care are experienţă politică, care are proiecte, care are ceva de spus în viaţa publică este binevenit să se alăture eforturilor PNL de câştigare a alegerilor."

Fostul co-preşedintele al PNL, Vasile Blaga, a avut o întâlnire, miercuri, cu liberalii proveniţi din aripa ex-PDL, la sediul partidului din Aleea Modrogan. Ulterior, acesta a declarat că sunt probleme de comunicare în interiorul formaţiunii care trebuie corectate.