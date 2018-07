Ce spune Blaga despre întâlnirea cu greii din fostul PDL, printre care şi Emil Boc

Blaga nu a explicat scopul acestei întâlniri şi nici ce semnifică ea, însă a criticat modul în care cele două aripi din PNL cooperează şi a anunţat că susţine un al doilea mandat al lui Klaus Iohannis la Cotroceni, pentru că este de neimaginat scenariul în care PSD ar câştiga prezidenţialele.



La întâlnire nu a fost invitat şi preşedintele partidului, Ludovic Orban, care, deşi a încercat să mascheze, a părut totuşi destul de deranjat de situaţie,



La ieşirea de la întâlnire, Blaga a spus că sunt multe lucruri de corectat şi că ar fi multe de câştigat dacă ar fi îmbunătăţită comunicarea între aripa vechiului PDL şi cea a vechiul PNL.



"Am dorit să avem o şedinţă fără ordine de zi, pentru că am dus împreună foarte multe bătălii şi majoritata care nu erau în concediu au venit la întâlnire. Ne interesează partidul, parcusul lui, câştigarea alegerilor prezidenţiale, pentru că vedeţi cum se comportă PSD, ca un partid stat. Deci ce ar face dacă ar obţine preşedinţia? Deci dorim cu toţii un partid puternic, îl vom susţine pe preşedinte pentru un al doilea mandat. Sunt multe lucruri de corectat", a afirmat fostul lider liberal, Vasile Blaga, citat de ziare.com.



Acest a precizat că nu-şi mai doreşte niciodată să fie preşedinte al PNL, dar că poate juca un rol în partid şi fără a avea o funcţie anume.



Întrebat dacă sunt probleme de comunicare între aripa fostului PDL şi cea a vechiului PNL, Blaga a răspuns: "Cred că lucrurile ar avea mult de câştigat dacă ar fi îmbunătăţite în acest sens".



Chestionat dacă preşedintele PNL, Ludovic Orban, a fost invitat la întâlnirea de miercuri după-amiaza din Modrogan, Vasile Blaga a replicat: "Nu, pentru că am discutat direct cu membri din PNL. Dacă ar fi intrat înăuntru nu aş fi avut nicio problemă, nici eu, nici colegii mei. A fost o discuţie pur şi simplu între noi. În şedinţa discuţia a fost între noi, membri PNL, unii dintre ei fără nicio funcţie în partid care de un an şi jumătate nu s-au întâlnit. (...) Nu m-am certat niciodată cu Ludovic Orban".



În ce-l priveşte pe Ludovic Orban, preşedintele PNL a declarat că a fost informat şi de acord cu întâlnirea de miercuri.



Amintim şi că preşedintele PNL Ludovic Orban s-a întâlnit, săptămâna trecută, cu foştii lideri liberali Vasile Blaga şi Crin Antonescu. Discuţiile ar fi vizat şi posibilitatea ca cei trei să candideze pentru alegerile europarlamentare.