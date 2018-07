Cum se vede de la Cluj revocarea lui Kovesi

Preşedintele României Klaus Iohannis a emis decretul de revocare a Laurei Codruţa Kovesi de la conducerea DNA, potrivit deciziei CCR, anunţul fiind făcut luni de către purtătorul de cuvânt al şefului statului, Mădălina Dobrovolschi. La scurt timp, decretul de revocare a fost publicat în Monitorul Oficial.

"Preşedintele României, Klaus Iohannis, a afirmat constant că respectă Constituţia şi legile ţării şi a acţionat permanent în acest sens. Prin urmare, în executarea deciziei Curţii Constituţionale, preşedintele României, Klaus Iohannis, a semnat, luni, decretul de revocare a doamnei Laura Codruţa Kövesi din funcţia de procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie. Preşedintele României subliniază că lupta împotriva corupţiei nu trebuie, în niciun caz, abandonată sau încetinită. Corupţia afectează viaţa fiecărui cetăţean şi dezvoltarea României. Banul public nu poate fi folosit în interes personal sau de grup, iar deturnarea resurselor publice şi blocarea luptei anticorupţie se traduce prin lipsa de spitale, şcoli, autostrăzi, administraţie publică eficientă", a declarat, luni, purtătorul de cuvânt al preşedintelui României.

Şeful statului a atras atenţia că, indiferent de numele procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, această instituţie are obligaţia să-şi continue activitatea în mod profesionist, la cel mai înalt nivel de performanţă.

"În România, lupta împotriva corupţiei nu trebuie să fie diminuată ori blocată în niciun fel. Dimpotrivă, trebuie să continue. Niciuna dintre instituţiile implicate în lupta împotriva corupţiei nu trebuie să fie supusă presiunilor sau încercărilor de decredibilizare", a mai spus Dobrovolschi.

Preşedintele PSD Liviu Dragnea a declarat săptămâna trecută că membrii Coaliţiei de Guvernare PSD- ALDE vor decide luni dacă vor merge pe varianta suspendării preşedintelui Iohannis. Iohannis a amânat, în ultima lună, să spună ce măsură va lua, după decizia CCR de a cere şefului statului să emită decretul de revocare a Laurei Codruţa Kovesi.

Dintre parlamentarii PSD de Cluj, doar Horia Nasra a comentat decizia lui Iohannis. .

“Este o decizie târzie, dar corectă. Faptul că luat decizia târziu este un mare semn de întrebare pentru că decizia Curții Constituționale era coerentă și sper ca în viitorul apropiat, președintele Klaus Iohannis să realizeze importanța funcției pe care o deține și să nu se mai lanseze în atacuri politice. Sper ca în următorii doi ani să demonstreze că nu este un Traian Băsescu 2”, a afirmat Horia Nasra, președintele PSD Cluj.

“Deocamdată nu vreau să comentez, am o problemă personală acum și nu am urmărit îndeaproape știrea. Doar am primit o notificare că a fost revocată”, a precizat senatorul PSD, Vasile Ilea, citat de ziardecluj.ro

În schimb, liberalii sunt de părere că în acest fel “se intră în normalitate”. “În sfârșit intrăm în normalitate. Să vedem care va fi reacția și ce se va întâmpla în viitor. Este un prim pas spre limpezirea apelor în politică. Să sperăm că vor exista mai multe porți de negociere a deciziilor care au efect asupra întregii națiuni. Acesta este un moment în care putem spera spre o cvasinormalitate”, a spus Florin Stamatian, deputat PNL.

“E o decizie pe care cu siguranță a luat-o având toate datele și sfătuindu-se cu consilierii săi. Neavând toate datele, nu pot comenta. Nu cred că decizia de astăzi a președintelui va influența mediul politic în vreun fel. Prea mult s-a insistat pe Kovesi, s-a încercat să se personalizeze o instituție. DNA sigur își va face treaba și de aici înainte”, a declarat Adrian Oros, deputat PNL.

Emanuel Ungureanu (USR) spune că, din păcate, Iohannis “nu a avut curajul să își asume personal discursul și implicit responsabilitatea acestui gest (n.red. revocarea lui Kovesi) impus de Curtea Constituțională”.

“Calculul a fost politic, rece, egoist. E mai importantă cariera lui politică decât încrederea celor 6 milioane de oameni care i-au dat votul. Sunt voci care îmi spun: tu ești un om rațional, nu trebuie să stea o instituție într-o singură persoană. Eu nu îmi întorc vorba, dar președintele ar fi trebuit să găsească o soluție ca doamna Kovesi, ca simbol al luptei anticorupție să îl sprijine înainte de decizia Curții Constituționale, să facă o mutare importantă ca să mai aibă mecanisme de numire a unui nou procuror șef. Din păcate, prin decizia Curții Constituționale și prin lipsa de reacție a președintelui în aceste luni la atacurile PSD și prin tăcerea ciudată în momente cheie, el a devenit un element pur decorativ. Acesta este motivul pentru care din punctul meu de vedere, președintele își pierde multă susținere, din păcate și mulți din USR vor declara dezamăgirea, și nu pentru revocarea Laurei Codruța Kovesi, ci mai degrabă pentru că nu a anunțat imediat un referendum pe Justiție”, a comentat Ungureanu.

La rândul său, politologul clujean George Jiglău este de părere că “sănătatea unei democraţii stă în instituţii puternice care se respectă reciproc, nu în persoane-salvatori ai patriei care să se protejeze reciproc”.

Laura Codruţa Kovesi, fost procuror şef DNA

"Decretul de revocare emis de preşedinte lasă un mare semn de întrebare. Va exista o subordonare discreţionară a procurorilor şefi faţă de ministrul Justiţiei? Nu comentez decizia CCR, însă aş vrea să arăt că motivarea sugerează că procurorii ar putea fi în viitor subordonaţi ministrului Justiţiei. Şi de aceea cred că o clarificare rămâne în continuare necesară. DNA a demonstrat că legea este egală pentru toţi şi nimeni nu este prea puternic pentru a se sustrage din faţa legii. Ceea ce am reuşit să demonstrăm a fost să arătăm că instituţiile publice din România sunt eficiente, că lucrează egal, dar mai ales, da, corupţia poate fi înfrântă. Nu, episodul de astăzi nu este o înfrângere. Modul brutal în care se forţează modificarea legilor penale ne arată că vor protecţie pentru trecut, pentru prezent şi pentru viitor”