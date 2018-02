Partidul M10 a participat la Conservative Political Action Conference, eveniment organizat anual

Partidul M10 a fost invitat oficial alături de colegii din ACRE (Alianța Conservatorilor și Reformiștilor Europeni) alianță din care M10 face parte.

Acesta este unul dintre cele mai importante evenimente conservatoare la nivel mondial.

Printre invitații oficiali ai evenimentului s-au numărat: președintele SUA, Donald Trump, Vice-președintele Mike Pence, Matt Schlapp, președintele ACU (Uniunea Conservatoare din America), senatorul republican Ted Cruz.

Masa Media conservatoare americană a fost reprezentată de Kayleigh McEnaney, analist politic CNN, Ben Shapiro, editor șef Daily Wire, Laura Ingraham, Fox News.

Din partea think tank-urilor conservatoare au participat Dale Bellis (Liberty Health Share), Gary Johnson, fost guvernator New Mexico, John Bolton, (American Enterprise Institute) alaturi de multi alți formatori de opinie republicani.

“Câteva dintre concluziile desprinse după trei zile de maraton mediatic și dezbateri intense sunt:

1. Politica conservatoare este una a "bunului simț" care are în centrul sau cetățeanul și nu statul (establishmentul).

2. A sosit timpul că cetățenii să preia din nou puterea de la stat așa cum au gândit-o inițial părinții fondatori ("We the people, by the people, for the people...")

3. In America, cetățenii îl venerează pe Dumnezeu, nu guvernul. Guvernul nu este soluția la problemele societății. Multe dintre ele au fost create de acesta.

4. Reducerea taxelor (tax cuts) nu este suficientă. Trebuie făcută concomitent cu reducerea drastica a satului și a cheltuielilor publice.

Toate aceste valori, idei, promovate de-a lungul celor trei zile sunt perfect aplicabile politicii din România, care a avut odată ca punct de plecare valorile conservatoare, singurele capabile să genereze prosperitate și echilibru social pe termen lun”, spun reprezentanţii M10.