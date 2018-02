Corina Creţu, avertisment după întâlnirea cu Viorica Dăncilă: "Lucrările la spitalele regionale nu vor începe în 2019"

Chestiunea a fost menţionată şi într-un comunicat al Guvernului, care arată laconic că "o atenţie deosebită a fost acordată proiectelor privind spitalele regionale" în discuţia Creţu - Dăncilă.

"Având în vedere că, aşa cum arată lucrurile în prezent, este puţin probabil ca lucrările să înceapă în 2019, autorităţile naţionale trebuie să accelereze demersurile pentru finalizarea studiilor de fezabilitate şi începerea implementării cât mai curând posibil. Un proiect de o asemenea anvergură pentru România necesită toată atenţia celor implicaţi", a mai spus comisarul european pentru politică regională.

Comisarul european a atenţionat şi asupra întârzierilor din Programul Operaţional Regional (POR), pe care România riscă să piardă fonduri europene de până la 831 milioane de euro până la finalul anului curent.

Preţedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a afirmat că i-a cerut premierului român Viorica Dăncilă, în cadrul întâlnirii avute cu aceasta marţi, la Bruxelles, ca guvernul de la Bucureşti "să continue să consolideze statul de drept şi lupta împotriva corupţiei".

Recent, premierul Viorica Dăncilă a declarat că situaţia privind construirea celor trei spitale regionale din fonduri europene nu este cea dorită, menţionând că nu sunt trimise nici toate documentele necesare la Bruxelles.

"Legat de cele trei spitale pe fonduri europene. Cele trei spitale nu sunt în situaţia pe care ne-am fi dorit-o cu toţii, trebuia să se construiască la Iaşi, Cluj şi Craiova. Spitalul care trebuia să se construiască la Craiova - ni se cere o altă poziţionare, deci un alt teren pe care să construim un alt spital, cer consultanţii de la Banca de investiţii. Iar la spitalul de la Cluj ni se cer încă 1,4 ha pentru construirea acestui spital. Nu sunt trimise nici toate documentele, pe care ar fi trebuit să le avem deja, la Bruxelles. Căutăm soluţii pentru cele trei spitale, iar situaţia nu pot să spun că ne bucură", a afirmat Dăncilă la Antena 3.

În replică, preşedintele Consiliului Judeţean, Alin Tişe, spune că judeţul Cluj a transmis suficient teren Ministerului Sănătăţii pentru construcţia Spitalului Regional de Urgenţă, iar despre premierul Viorica Dăncilă spune că e pe lângă subiect.

“Noi am dat 14 hectare de teren către Ministerul Sănătăţii, cel mai mare teren dintre toate judeţele. Ministerul Sănătăţii a venit cu un modul de spital pe care vrea să îl pună pe toate terenurile, acelaşi modul. În urmă cu un an, noi am făcut un PUZ pe acest teren, iar în acel PUZ amprenta la sol era un alt modul. Un alt modul amprentat peste modul pe care îl pun ei acum faţă de modul vechi este mai mare cu 1,4 hectare. Dar în aceeaşi suprafaţă de 14 hectare. Cu alte cuvinte, nu terenul nu e destul, ci modulul lor e mai mare la bază cu 1,4 hectare care în PUZ-ul iniţial nu era prins. Trebuia să se exprime că modulul pe care îl aplică acum e mai mare cu 1,4 hectare şi că intră în terenul Clujului, dar că trebuie modificat PUZ-ul. Dar, doamna, săraca, nu a înţeles, că e vorba de modificare de PUZ şi a zis că nu ajunge terenul pentru spital când de fapt amprenta la sol este de sub un hectar. Sper să fi fost doar o dezinformare a doamnei şi nu o altă chestiune cu o intenţie de a găsi motive pentru ca spitalul regional din Cluj să nu fie finanţat. Refuz să cred că un prim ministru nu ştie diferenţa dintre amprenta la sol a unui teren şi suprafaţa de teren totală. Refuz să cred asta. Dacă nu ştia asta, e grav. Înseamnă că ori a fost dezinformată ori doamna nu înţelege subiectul. Vom face modificare de PUZ”, a spus Tişe.

Spitalul Regional de Urgenţă Cluj, dacă va fi construit vreodată, ar urma să fie pe un teren în comuna Floreşti. Iniţial, Consiliul Judeţean Cluj a identificat un teren pentru acest spital în zona Câmpeneşti, aparţinând comunei Apahida, situată în estul municipiului Cluj-Napoca, dar proiectul nu a fost prins la finanţare din partea Guvernului, valoarea fiind estimată la 150 de milioane de euro.

După 2008, când s-a schimbat conducerea CJ Cluj, noul preşedinte al instituţiei Alin Tişe (PDL) a schimbat şi amplasamentul spitalului, în comuna Floreşti, situată în vestul municipiului Cluj-Napoca, dar lipsa finanţării guvernamentale a împiedicat şi de această dată începerea construirii Spitalului Regional de Urgenţă.

Potrivit proiectului, viitorul Spital Regional de Urgenţă Cluj urma să aibă 1000 de paturi, 37 de secţii medicale şi să dispună de un heliport.