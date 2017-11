Cătălin Ivan îl dă în judecată pe Dragnea: Mi-a creat prejudicii de imagine

„Îl voi da în judecată pe Liviu Dragnea pentru că a făcut de nenumărate ori declaraţia că nu sunt membru PSD, pentru abuzurile la care am fost supus, am dat afară din comisiile din Parlamentul European,, din delegaţia PSD, nu am putut să candidez pe nicio funcţie pentru că statutul meu era incert iar Liviu Dragnea avea tot interesul ca statutul meu să rămână incert”, a spus Ivan, într-o declaraţie de presă susţinută în faţa sediului central al PSD.

El a arătat că are dovezi clare că în spatele acestor „abuzuri” se află liderul PSD Liviu Dragnea şi a subliniat că este interesat ca, prin acest demers în instanţă, statutul său de membru cu drepturi depline al PSD să fie clar pentru toate lumea, potrivit Mediafax.

„În acest moment nu există altă soluţie pentru a închide acest subiect odată pentru totdeauna decât să merg în instanţă. Am pregătit toate documentele, am vorbit cu avocaţii, vom obţine o decizie în instanţă astfel încât să înţeleagă şi Liviu Dragnea şi toată lumea că nu te poţi juca cu declaraţiile publice. Sunt prejudicii de imagine, inclusiv mi-a fost afectată activitatea în Parlamentul european, activitatea politică. Eu cred că e un ultim gest pe care pot să-l fac pentru ca această minciună care se se rostogoleşte de trei ani să fie închisă”, a spus Ivan.

„Deocamdată mă îndrept împotriva lui Liviu Dragnea, dar las o listă deschisă pentru toţi cei care vor mai face astfel de declaraţii”, a adăugat europarlamentarul.

El a venit luni dimineaţa la sediul central al PSD unde a lăsat o mapă cu documentele care atestă că deţine calitatea de membru PSD.

Potrivit lui Ivan, mapa conţine inclusiv chitanţe care atestă plata contribuţiei la organizaţia PSD Dobrovăţ.

Neacşu: Vom analiza documentele depuse de Ivan privind statutul său de membru PSD

Secretarul general al PSD, Marian Neacşu, a precizat, luni, că documentele depuse de europarlamentarul Cătălin Ivan, la sediul central al formaţiunii, privind statutul său de membru PSD, vor fi analizate, urmând a se elabora şi un răspuns.

„Am luat notă de faptul că azi domnul Ivan desfăşoară aici la poarta partidului un demers jurnalistic şi că a trimis un set de documente la sediul partidului, documente pe care le vom analiza. Aşa cum a susţinut preşedintele PSD Iaşi, domnul Ivan nu ar fi membru la acea organizaţie. Preşedintele PSD Sector 1 susţine, de asemenea, că domnul Ivan nu e membru la acea organizaţie”, a spus Neacşu.

„În funcţie de documentele depuse azi la sediul partidului, coroborate cu documentele care se află la cele două organizaţii deja amintite, vom face analiza şi vom da un răspuns”, a adăugat Neacşu.

El a precizat că nu ştie unde şi în ce condiţii a plătit Ivan cotizaţia de membru de partid, dar a arătat că nu poţi achita o cotizaţie dacă nu deţii acest statut.