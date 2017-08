Ce promit politicienii clujeni. Deputatul Emanuel Ungureanu:„O nouă Lege a transplantului şi debirocratizare în procesul donării de sânge”.

Concediile sunt pe sfârşite iar politicienii urmează să se întoarcă la muncă. Monitorul de Cluj îşi propune să afle care sunt prioritîţile acestora pentru următoarele şase luni, fie că sunt reprezentanţi în Legislativul României sau în forurile administrative locale. Rămâne de văzut în ce măsură se vor şi ţine de cuvânt şi câte din promisiunile lor se vor concretiza.

Deputatul USR de Cluj Emanuel Ungureanu, aflat la primul mandat în Parlamentul României, are planuri în domeniul sănătăţii, cum de altfel a anunţat încă de la câştigarea mandatului. O nouă Lege aTransplantului şi un site pentru clujeni astfel încât să aflăm cu toţii mai uşor care sunt condiţiile în unităţile spitaliceşti din Cluj.

“Obiectivul meu principal pentru următoarele şase luni este validarea unui demers care deja are susţinere din partea colegilor de la Comisia de Sănătate din toate partidele, respectiv o nouă Lege a transplantului. Împreună cu colegii de la Juridic am convenit un calendar foarte precis cu modificări în Codul de Procedură Penală pentru incriminarea traficului de organe şi ţesuturi umane. Asta pentru a îndeplini principalul obiectiv cu care am intrat în parlament.

Un al doilea obiectiv important, tot de ordin legislativ, este modificarea legislativă în zona donării de sânge pentru că sunt nişte piedici birocratice absurde aici. Spre exemplu sunt piedici în calea unor cetăţeni străini care în cazul în care vor să doneze sânge trebuie să completeze tot felul de formulare care până la urmă descurajează donarea de organe.

De asemenea, există nişte obiective locale foarte precise. În următoarele şase luni voi prezenta public într-o formulă foarte accesibilă cum arată infrastructura spitalicească din Cluj, adică pe un site pe care îl voi face împreună cu o firmă de IT din Cluj. Lumea va şti ce clinici avem, cu ce specializări, ce investiţii s-au făcut, pentru a avea o radiografie a infrastructurii spitaliceşti despre care să aflăm nu doar din presă. Lucrurile se vor face etapizat, voi merge în spitale, voi arăta care sunt condiţiile, voi trece de la Chirurgie 2 la Chirurgie 3, voi arăta cum s-au aranjat examenele. Voi continua seria dezvăluirilor multor abuzuri care sunt în sistemul sanitar prin care se promovează personaje care nu meritîă poziţii cheie în zona de sănătate”, spune deputatul clujean

Ungureanu nu uită nici de sesizările depuse la ANI şi DIICOT care îi vizează pe Liviu Dragnea şi Mihai Lucan.

„Rămân pe aceeaşi zonă, a sănătăţii cu prioritate, fără a neglija zona politică. Voi verifica cu mare atenţie cum lucrează ANI în cazul Dragnea, DIICOT în cazul Lucan, deci cu siguranţă voi urmări zona de justiţie.

Urmează apoi o serie lungă de sesizări la ANI în legătură cu averea celor care au condus Serviciul Român de Informaţii Cluj în ultimii douăzeci de ani. Despre asta voi mai vorbi la timpul potrivit”, mai spune Ungureanu.

Ce a muncit până acum

Emanuel Ungureanu a avut până acum trei declaraţii politice, a luat cuvântul de 12 ori, a avut şase iniţiative legislative,, şase întrebări şi interpelări şi o moţiune. Majoritatea iniţiativelor sale au vizat domeniul sănătăţii.