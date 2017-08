USR, în derivă după referendumul intern privind redefinirea familiei

"Eu i-aş face un apel să revină în partid. (...) Nicuşor Dan este cea mai importantă persoană din partid şi locul lui este alături de noi", a declarat Elek Levente, potrivit Mediafax.

Nicuşor Dan a afirmat că nu se va întoarce într-un partid care se poziţionează altfel decât în campania electorală, singura condiţie pentru a reveni în USR fiind doar ca formaţiunea să "reconsidere" referendumul intern.

"Nu revin într-un partid care, în mod oficial, se poziţionează într-o direcţie sau alta, altfel decât am spus în campania electorală. (...)Mă voi întoarce eventual în USR în momentul în care un for de conducere spune că pe chestiunea asta divizivă partidul nu are o poziţie. (...) Dacă la un moment dat, partidul reconsideră şi, pe chestiunea asta divizivă, spune că nu are o poziţie unitară ca partid, da", a declarat Nicuşor Dan.

Acesta a spus că, în continuare, va rămâne cel mai probabil, parlamentar independent afiliat grupului USR. Potrivit lui Nicuşor Dan, referendumul organizat în interiorul USR a divizat formaţiunea.

Conducerea interimară a formaţiuni îl contrazice, spunând că partidul a ieşit de fapt, ”întărit” în urma referendumului.

"În urma acestui exerciţiu democratic, Uniunea Salvaţi România iese mai întărită, mai puternică. Trebuie să fim conştienţi cu toţii că nu există în urma acestui exerciţiu învinşi şi învingători. A fost doar un exerciţiu democratic după care trebuie să ne aşezăm toţi la aceeaşi masă şi să continuăm ce am început anul trecut", a mai spus Levente.

Pe de altă parte, în opinia parlamentarului clujean USR Emanuel Ungureanu referendumul a fost doar un joc politic iniţiat de Nicuşor Dan, fostul lider al USR. “Opinia mea rămâne aceeaşi pe care am exprimat-o prin vot în Parlament, cred că USR trebuie să reprezinte acea parte a societăţii care respectă libertăţile fundamenrtale ale omului”, mai spunea zilele trecute Emanuel Ungureanu.

Peste jumătate (52,7%) dintre membrii Uniunii Salvaţi România au votat pentru o poziţionare a partidului privind iniţiativa de modificare a Constituţiei iniţiată de Coaliţia pentru Familie.