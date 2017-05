Senatul cere avizele pe Legea Salarizării unitare în termen de şapte zile

”Ca orice proiect de lege, înainte de a fi trimis la comisii, are nevoie de punctele de vedere ale Guvernului, Consiliului Economic şi Social, Consiliului Legislativ. Şi nu numai acestea. Sunt mai multe avize de care are nevoie. Termenul, în general, este de 30 de zile. Noi am solicitat azi de acolo de unde avem nevoie de aviz, în şapte zile să primim răspunsul”, a declarat vicepreşedintele Senatului Claudiu Manda, după şedinţa Biroului Permanent.

El a precizat că săptămâna viitoare, după primirea acestor avize, proiectul va fi trimis avizare şi raport către comisiile Senatului.

”E clar că avem nevoie ca toţi colegii să parcurgă în linişte textul legii şi să aducă amendamente, dar sigur că este un termen asumat de PSD şi ALDE ca până la începutul semestrului al doilea să fie legea adoptată”, a adăugat Manda.

El a apreciat că termenul de adoptare a acestui act normativ în Senat până la sfârşitul lunii mai va fi respectat. Proiectul legii salarizării unitare a fost depus la Senat de ministrul Muncvii, Lia Olguţa Vasilescu, el fiind semnat de 205 parlamentari PSD şi ALDE.