Protestele au intrat într-o nouă etapă. Politolog clujean: „Mesajul este diferit acum”

Protestele au intrat într-o altă etapă, cea de simpatie faţă de valorile democraţiei şi ale Uniunii Europene.

Dacă în urmă cu câteva săptămâni manifestaţiile erau tensionate, iar mesajele la adresa guvernanţilor erau tranşante, acum acestea marchează bucuria românilor faţă de faptul că Guvernul a dat înapoi, Mesajul este acum unul de simpatie faţă de valorile democratice şi faţă de UE, consideră politologul George Jiglău.

„Nu cred că ar trebui să asociem protestele de acum cu cele care au avut loc în urmă cu trei sau patru săptămâni, este evident mai puţină lume, este un alt tip de protest. La manifestaţia de duminică a fost un altfel de mesaj, de simpatie faţă de UE, acum nu mai este vorba de ministrul Justiţiei Florin Iordache, de Ordonanţa 13, de demisii. Cred că este foarte bine că se transmite mesajul acesta de simpatie faţă de UE. Protestele care au pornit din Ordonanţa 13 s-au incheiat. Există o întreagă explicaţie despre cum se tranformă protestele după o anumită perioadă, întotdeauna apare elementul creativ, acum şi în cazul accesta- steagul. Nu mai e acelaşi gen de protest, când toată lumea era inflamată. Lumea iese acum în stradă şi ca un soi de sărbătoare, pentru că până la urmă este o victorie, au forţat guvernul să dea înapoi în ce priveşte Ordonanţa 13. Lumea se bucură şi pe bună dreptate”, arată politologul George Jiglău.

Votul, principala formă de supraveghere a politicienilor

Pe de altă parte, Jiglău consideră că românii trebuie să rămână în continuare atenţi la ceea ce se întâplă pe scena politică, dar să nu uite că principala formă de supravegehere a politicienilor, până la protest, este exercitarea dreptului de vot.

“Nu cred că ar trebui să ne aşteptăm să fie un protest continuu, dar trebuie ca energia aceasta să rămână, să nu ne dezumflăm. Protestele nu reprezintă singura formă prin care putem să rămânem atenţi. Forma de bază, până la proteste, este să ne intereseze constant politica, or dacă noi nu mergem la vot şi mergem şi strigăm, lucrurile nu au cum să funcţioneze”, mai spune Jiglău.

Au vrut “să îşi păzească victoria”

Protestele au continuat la Cluj-Napoca pentru a patra duminică la rând. Peste 200 de pesoane s-au strâns iniţial în centrul oraşului pentru a forma steagul UE, numărul acestora ajungând la aproximativ 2000 de persoane.

Dec altfel, cei care au ieşit duminică în stradă şi-au argumentat gestul prin faptul că vor să-şi păzească victoria obţinută prin abrogarea Ordonanţei 13.

“Strada a ,,înregistrat o victorie de etapă în plan intern, şi o victorie uriaşă în plan extern". Am invaţat însă din experienţele anterioare că rezultatul fiecărei lupte câştigate trebuie păzit altfel il putem pierde. De aceea, stăm cu ochii pe ei!

De ce ieşim şi mâine (n.red duminică) în stradă?

În momentul acesta asistăm la o luptă a nervilor între societatea civilă şi guvern. Am câştigat doar prima rundă nu toată lupta. Ei nu cedează dar nici noi nu o vom face. Deoarece am decis ca vrem să trăim într-un stat de drept.

+ (DONE) Cerem Parlamentului respingerea in plen a ordonantei 13 si aprobarea prin lege a ordonantei 14

+ Cerem demisia tuturor artizanilor ordonantei 13: Dragnea, Tariceanu si guvernul Grindeanu;

+ Cerem coalitiei de guvernare garantii solide si un angajament ferm ca nu vor mai incerca sa promoveze proiecte legislative care contin prevederi similare cu ordonanta 13“, au explicat organizatorii evenimentului.