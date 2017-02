După ce mii de clujeni au ieșit în stradă, primarul Emil Boc a plecat la Bruxelles. Ce le-a spus parlamentarilor despre situația din țară

Primarul municipiului Cluj-Napoca a fost invitat zilele acestea de către grupul Partidului Popular European din Comitetul European al Regiunilor să prezinte situația politică din România

“Protestul românilor față de deciziile Guvernului este privit cu admirație și respect în Comitetul European al Regiunilor (Grupul PPE). Cu respect față de România și cetățenii ei, am prezentat deciziile unui guvern iresponsabil care a scos în stradă sute de mii de români. Un guvern care, prin deciziile sale, a afectat lupta împotriva corupției și i-a sfidat pe români. Una a promis în campania electorală, altceva a încercat să promoveze după ce a câștigat alegerile. Și într-o manieră sfidătoare și profund neconstituționala. Am precizat, de asemenea, că România are o stare economică bună și investițiile sunt în siguranță”, a declarat Boc.

Anterior, la un post de radio local, primarul Emil Boc spunea că “această ordonanță trebuie imediat retrasă (abrogată) și este inadmisibil gestul Guvernului. Susțin demersurile civice pașnice ca formă a libertății de exprimare în democrație, iar în Cluj-Napoca am luat, în măsura atribuțiillor legale, toate măsurile pentru a asigura caracterul pașnic și în siguranță al protestului public”.