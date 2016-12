Dragnea: Dacă vom ajunge la concluzia că e bine pentru țară suspendarea președintelui, nu o să am nicio ezitare

"M-am consultat cu colegii, mâine — cel mai târziu poimâine, o să trebuiască să luăm o decizie și, parafrazându-l pe cel care a vorbit la ora 12,00, vreau să cumpănesc foarte bine, dar nu între un interes personal sau de grup, ci între ceea ce este bine sau rău pentru România. Nu are rost să ne ascundem după degete. Am primit o avalanșă de mesaje de la oameni care cer cu fermitate suspendarea președintelui. Nu este o decizie ușoară. Dacă, în urma acestei analize, vom ajunge la concluzia că pentru țară e bine să îl suspendăm pe președinte, nu o să am nicio ezitare", a afirmat Dragnea, într-o conferință de presă la Palatul Parlamentului.