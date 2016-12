Politician clujean, ales vicepreședinte al Senatului României

"Nici eu și nici colegii mei n-am intrat în USR și nici n-am ajuns la București ca să facem figurație. În urma încrederii și sprijinului primit din partea grupului, am fost desemnat membru în Biroul Permanent, iar aici am fost votat vicepreședinte al Senatului României. Nu mă întrebați încă ce înseamnă asta - deocamdată pot spune că doar o responsabilitate suplimentară. Aș zice chiar uriașă, ținând cont că nici eu și nici vreunul dintre colegi nu are vreo experiență în domeniu. Vă asigur că nu sunt însă genul care să fie speriat de faptul că trebuie să învăț lucruri noi ;). Mulțumesc celor care mi-au acordat încrederea", a scris reprezentantul USR Cluj pe Facebook.

Mihai Goțiu a fost coordonatorul-editorial al platformei România Curată. El s-a autosuspendat din funcția de coordonator al României Curate, încă din momentul în care a depus adeziunea la USR, pentru a putea participa la alegerile din filiala locală. Mihai Goțiu a coordonat editorial platforma din iunie 2014, deschizând-o larg către activitățile și cauzele societății civile autohtone.

A absolvit Colegiul Decebal din Deva și a urmat cursurile de Drept și Jurnalistică la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Are peste 20 de ani de experiență în mass-media (presă radio, tipărită și online), a fost redactor-șef al săptămânalelor locale ”Clujeanul” și ”Viața Clujeanului” și a cotidianului ”Ziarul Clujeanului”. A colaborat cu VoxPublica și din 2014 a coordonat editorial România Curată. Este membru al Uniunii Scriitorilor din România (din 2003), fiind distins cu mai multe premii pentru poezie și proză la începutul anilor 2000. Cartea ”Afacerea Roșia Montană” (ed. Tact, 2013), scrisă după o documentare de peste 13 ani a cazului, i-a adus alte premii, inclusiv cel de ”Cartea Anului 2013” în diferite anchete realizate în România. În 2011 a fost distins cu Green Awards pentru seria de articole legate de Roșia Montană, iar un an mai târziu, a fost dublu premiat, pentru ”opinie” și ”reportaj” la Galele Superscrieri. În 2014 a fost beneficiar al Bursei Europene de Excelență în jurnalism ”Milena Jesenska”, la Institute for Humane Sciences, Viena, cu un proiect cu tema ”Transformers MMXX. The Power of Culture in Social Change” (transpusă în cartea ”Fraierilor!”, ed. Tact, 2015). Este co-autor alături de psihologii Daniel David și Anca Dobrean (fiind autor al regiei și scenariului) al produsului (carte + DVD) ”Retman și Retmagia” (ed. Trei, 2015), în care desenele animate sunt folosite, în premieră mondială, ca terapii pentru diferite probleme ale copiilor.