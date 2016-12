Kelemen Hunor despre propunerea de premier Sevil Shhaideh: Este interesantă; nu avem elemente să spunem că nu ar fi un om capabil

"Este o propunere interesantă. Mai mult nu pot să vă spun. Doamna Sevil Shhaideh a condus Ministerul Dezvoltării sau era oricum secretar de stat și cunoaște foarte bine administrația și nu avem elemente să spunem că nu ar fi un om capabil pentru această funcție. Cam atât pot să spun în acest moment, pentru că exact când ați auzit dumneavoastră am auzit și noi propunerea", a declarat miercuri Kelemen Hunor.

El a arătat că din punctul de vedere al Uniunii această propunere de premier este "ok". "Din acest punct de vedere este ok pentru că nu are un background doamna Sevil care pe noi să ne pună pe gânduri. Deci acolo era o problemă în sensul că dacă va veni cineva cu un background politic mai puțin confortabil pentru noi. Dar în cazul ei nu este vorba despre așa ceva", a adăugat Kelemen Hunor.

El a precizat că urmează să aibă discuții cu PSD.

Marți, președintele UDMR , Kelemen Hunor, a declarat că, în principiu, o colaborare parlamentară cu PSD este "bine-venită" și "posibilă", dar "mai lipsesc câteva elemente" și de aceea nu poate să anunțe data semnării unui protocol.