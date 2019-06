Meghirdette helyeit a Babeş-Bolyai Tudományegyetem a 2019-2020-as egyetemi évre

A térítésmentes helyek közül 60-at a roma kisebbségnek, 170-et a vidékről érkező érettségizetteknek, míg 100-at a külföldön élő román nemzetiségű jelentkezőknek tartanak fenn. Mesterképzésen 3.451 tandíjmentes és 6.106 tandíjköteles helyre várja a továbbtanulni vágyókat a kolozsvári székhelyű egyetem.

„Évek óta megközelítőleg állandó a tanulmányaikat megkezdő egyetemisták és magiszteri hallgatók száma, a BBTE-re ugyanis úgy tekintenek a líceumok diákjai, mint olyan felsőoktatási intézményre, ahova «érdemes» jelentkezni az oktatás, de a kutatómunka színvonala miatt is. Ezt bizonyítják a különböző egyetemi rangsorok is, amelyek a Babeş-Bolyai Tudományegyetemet Románia-szinten az első, de közép-kelet-európai szinten is előkelő helyre sorolják”, nyilatkozott Soós Anna rektorhelyettes.

A felvételi július 16-a és 31-e között zajlik majd az intézményben. 2018-ban a legnagyobb túljelentkezés a digitális média szakon volt (16,72 jelentkező egy helyre), 2017-ben pedig számviteli informatika és könyvelés szakon (12,03 jelentkező egy helyre).

Citește varianta în limba română a materialului.