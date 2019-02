Maguk mögött hagyták a munkát és nyakukba vették a világot! Egy kolozsvári házaspár mesébe illő története

Bár addig is szerettek utazgatni, kisfiúk betoppanása az életükbe volt az a pillanat amelynek folytán teljesen átértékelődtek bennük a prioritások. Amikor azt vették észre túl kevés időt töltenek Erickel, eldöntötték: világkörüli utazásra indulnak, hármasban.

„A modern élet ritmusa nagyon korlátozta a kisfiúnkkal töltött időnket. Nem tetszett nekünk, hogy Eric több időt tölt a dajkánkkal, emiatt elkezdtünk gondolkodni és átértékeltük az életünket”, nyilatkozta Alina a life.ro portálnak.

Andreinak ugyan könnyebb volt maga mögött hagyni a saját vállalkozását, azonban Alina is elhatározta, megszabadul a korporáció béklyóitól. Tavaly júniusban egyirányú repülőjegyet foglaltak Bonaire-ra (Karib-térség déli része). Így kezdődött Alinaék története, akik azóta több mint 24 országban megfordultak, többek között Kolumbiában, Peruban, Chilében és Kubában is. Decemberben átutaztak a Föld másik részére, azóta bejárták Sri Lankát és Dél-Kelet Ázsiát is.

„Egyszerű nagyvárosi életet éltünk, folyton foglaltak voltunk, szinte alig tartózkodtunk otthon. Az összes szabadidőnket Erickel próbáltuk tölteni, hisz annyira repül az idő, a gyerekkor. Bevallom, kissé konzervatív vagyok, ezért több idő kellett míg teljesen rászántam magam az utazásra. Mindenkit meghökkentett a döntésünk, de elmondhatom: életünk legjobb döntése volt!”, állítja Alina.

Citește AICI varianta în limba română a materialului.