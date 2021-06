Câine, lovit în plin de o mașină pe B-dul Nicolae Titulescu. Stăpân: „L-a lovit tare. S-a rupt bara”

Un câine a fost lovit pe trecerea de pietoni de pe Bulevardul Nicolae Titulescu sâmbătă, în jurul orei 19:00, susține proprietarul animalului.

Impactul ar fi fost atât de puternic încât bara mașinii s-a rupt. Stăpânul câinelui a spus că dacă nu se trăgea din drum crede că ar fi fost cât pe ce să fie „omorât”.

Bărbatul mai spune că polițiștii din zonă nu l-au putut ajuta:

„Bună ziua, vă cer ajutorul. În urmă cu o oră, o mașină cu număr de BV ne-a acroșat cățelul care era în lesă pe trecerea de pietoni!! Eu am sărit din instinct în spate, dar pe Ella a lovit-o încât a rupt bara. Am oprit un echipaj de poliție care trecea și au spus că noi suntem de vină că nu am ținut câinele în brațe și au refuzat să elibereze un certificat, constatare, cum că acest accident a avut loc.

Dacă nu săream în spate cred că mă omora. A oprit la 300+ metri după trecere. Accidentul a avut loc pe Titulescu în jurul orei 19. Noi eram deja pe a doua bandă, trecând de banda de bus. Ce e de făcut???? Au zis că fiind vorba de un animal nu sunt legi și nu au ce face... Vă rog să mă ajutați”, a spus stăpânul animalului.

Revenim cu informații de la Poliție.