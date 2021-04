Un clujean a curățat o bancă din Parcul Central, plină de fecale de păsări: „De cel puțin un an toată lumea o ocolea”

Un clujean a curățat o bancă plină de fecale de animale pentru că arăta foarte inestetic și toți trecătorii prin Parcul Central o ocoleau de mai bine de un an de zile.

Băiatul și-a luat produsele de curățat cu el și a soluționat problema:

„Măcar am făcut un lucru bun pentru Cluj. De cel puțin un an acea bancă era plină de fecale de cioară și toată lumea o ocolea. Arăta foarte inestetic așa că am luat atitudine. Azi de dimineață pe la 7:00 mi-am pus în rucsac:

- un burete de sârmă

- două tipuri de diluant

- o sticlă de alcool izopropilic

- două cârpe și am pornit spre parc am plecat însă cu frica în sân.”, scrie clujeanul.

Totuși, noile restricții i-au dat bătăi de cap:

„- Oare de la ce oră putem ieși afară? Știu că la 20:00 se dă «stingerea» dar oare la 7:00 dimineața putem circula pe stradă?

- Dacă o să mă prindă vreun polițist în timp ce curăț banca, mi-oi lua vreo amendă că n-am autorizație de la primărie? Îmi asum și voi plăti amenda.

După ce am ajuns, m-am pus pe treabă. Nu am fost văzut decât de câțiva oameni care făceau jogging. Niciun polițist din fericire nu era pe-acolo.”, adaugă clujeanul.

Foto: Facebook.

CITEȘTE ȘI: