Iluminat public inteligent pe străzile din Cluj. Calea Turzii, Bulevardul Muncii sau strada Oașului, printre arterele vizate

În ședința din 15 decembrie, Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca dezbate un proiect de Hotărâre privind implementarea iluminatului public inteligent pe mai multe străzi din oraș.

Marțea viitoare, pe masa consilierilor locali ajunge proiectul de Hotărâre privind aprobarea proiectului și cheltuielilor legate de obiectivul „Sistem de iluminat public inteligent în Cluj-Napoca pentru scăderea efectelor gazelor cu efect de seră”. Acesta urmează să fie finanțat în cadrul „Programului energetic în România” – Innovasjon Norge.

Iluminatul public inteligent costă peste 760.000 de euro

Valoarea totală a proiectului se ridică la 761.771 de euro (inclusiv TVA), valoare integral eligibilă, din care 647.500 de euro reprezintă grantul alocat din partea Innovation Norway. Potrivit referatului de aprobare, se aprobă asigurarea și susținerea contribuției financiare proprii de 15% din valoarea totală eligibilă în cuantum de 114.271 de euro (inclusiv TVA), în timp ce sumele reprezentând cheltuieli conexe și neeligibile ce vor apărea pe durata implementării proiectului vor fi suportate din bugetul local.

Municipiul Cluj-Napoca a depus aplicația pentru acest obiectiv încă din 30 martie 2020, în cadrul „Programul energetic în România”, finanțat prin mecanismele financiare ale Spațiului Economic European (SEE) și Norvegia 2014-2021. Programul contribuie la reducerea disparităților economice și sociale în SEE și la consolidarea relațiilor bilaterale dintre statele SEE și statele beneficiare ale granturilor din SEE și Norvegia.

Ce străzi din Cluj-Napoca vor avea iluminat public inteligent?

„Primăria municipiului Cluj-Napoca și-a fixat ca obiectiv principal în cadrul strategiei de dezvoltare și programelor proprii de creștere a eficienței energetice scăderea consumurilor de energie la nivelul municipiului, pe fondul creșterii nivelului de calitate a vieții pentru utilizatori”, se arată în referatul de aprobare a proiectului.

Astfel, obiectivul principal este modernizarea aparatelor de iluminat stradal pe 16 străzi din Cluj-Napoca: Calea Turzii, Bulevardul Muncii, strada Traian Vuia, strada Mehedinți, strada Ioan Meșter, strada Romulus Vuia, strada Oașului, ext. Oașului, Pod Oașului, strada Căii Ferate, strada Fabricii de Zahăr, strada București, strada General Eremia Grigorescu, strada Alexandru Vlahuță, strada Gruia, strada Alexandru Vaida Voevod, strada Teodor Mihaly și Unirii, prin utilizarea de aparate de iluminat cu tehnologie LED și sistem de telegestiune.

La ce va contribui iluminatul public „smart” din Cluj-Napoca?

– reducerea consumului de energie cu 532 MWh/an

– reducerea emisiilor echivalente CO2: 452 de tone/an

– economii anuale din măsuri de eficiență energetică: 57.882 de euro

– controlul și monitorizarea sistemului de iluminat public

– promovarea acțiunilor și rezultatelor proiectului, astfel încât să poată fi reproduse în alte sisteme de iluminat public, atât în Cluj-Napoca, cât și în alte comunități locale, implicând manageri de energie pentru comunitățile locale, „împărtășind lecțiile învățate și experiențe dobândite”

CITEȘTE ȘI: