Școlile, pregătite pentru noul an școlar. Tarcea: „Sunt mai multe săli. Elevii nu mai merg în schimburi”

Viceprimarul a mai susținut că Primăria nu a stat cu „mâinile-n sân” nici acum, nici anul trecut, iar școlile sunt pregătite pentru noul an școlar.

Potrivit spuselor lui Dan Tarcea, elevii au primit tablete și conexiune la internet acolo unde a fost nevoie, iar în cazul în care orele trec în online, totul va merge bine.

12 milioane de euro pentru reparații în școli

Între timp, Primăria Cluj-Napoca a alocat 12 milioane de euro pentru reparații în școli, care vor fi toate finalizate până la data de 10 septembrie 2021, cu trei zile înainte de începerea noului an școlar:

„La nivelul municipiului Cluj-Napoca, școlile sunt pregătite. Nu am stat cu mâinile-n sân, nici anul trecut, și am pus la dispoziție, celor care nu au beneficiat de tehnologie, aceste tablete, inclusiv cu conexiuni la internet acolo unde a fost cazul, acum mă refer la comunitățile marginalizate. Pe de altă parte, aș vrea să spun că anul aceasta am alocat o sumă de 12 milioane de lei pentru reparațiile curente în școli. Sunt efectuate lucrări la 60 de școli - lucrări de întreținere, fie că discutăm de zugrăveli, înlocuirea tablelor, a băncilor, a scaunelor sau a pardoselii... Practic, ca în data de 13 septembrie 2021 când va începe școala toți copiii să poată să meargă la școală în condiții de siguranță deplină, în condiții în care să se poată bucura de școală.

Mai sunt câteva mici lucrări de făcut la anumite școli, dar până în data de 10 septembrie 2021 toate aceste lucrări vor fi finalizate, astfel încât școala să poată să înceapa în bune condiții. Avem și alte patru școli pe care le modernizăm cu fonduri europene. Peste 100 de milioane de lei sunt investite în aceste școli, fie că discutăm de Ghibu, fie că discutăm de Hațieganu, fie că discutăm de Iorga sau de Ana Slan, Liceul Teologic, toate aceste școli sunt în lucru. Creștem numărul de săli de clasă, astfel încât copiii să nu mai fie nevoiți să meargă în două sau în trei schimburi, cum am avut situații în anii trecuți și, bineînțeles, să beneficieze și de laboratoare în care să poată să își desfășoare activitățile didactice”, a declarat viceprimarul municipiului Cluj-Napoca Dan Tarcea, într-o emisiune radio.

Și transportul în comun e pregătit de un nou an școlar

Dan Tarcea a mărturisit că administrația locală s-a ocupat și de transportul școlar în comun. Mijloacele de transport școlar au fost suplimentate.

Odată cu începutul noului an școlar și frecvența autobuzelor și troleibuzelor va fi mai mare:

„O să crească frecvența autobuzelor și troleibuzelor în momentul în care începe școala. Adică vom menține pentru copiii 0-4 ani rutele pe care le avem - 14 rute, cu 16 autobuze. Anul acesta am achiziționat 10 autobuze pentru copii mari Iveco, pentru transportul elevilor la școală, iar pentru elevii care sunt mai mari, de la clasa a V-a în sus, pe lângă gratuitățile de pe mijloacele de transport în comun vom suplimenta numărul de mijloace de transport în comun (troleibuze, autobuze, tramvaie) la orele de vârf, adică dimineața și în momentul în care se întorc copiii de la școală, astfel încât să nu fie aglomerație și copiii să poată să circule cu transportul în comun în condiții de siguranță și fără probleme”, a adăugat Tarcea.

