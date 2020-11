Toți pensionarii din România ar putea primi mai mulți bani. Când vor crește pensiile

Ministrul Economiei, a declarat că, înainte de a izbucni pandemia de coronavirus, toți membrii Guvernului Orban credeau că pensiile vor fi majorate cu 40% conform legii. Cu toate acestea, în momentul declanșării crizei sanitare, această majorare nu a mai fost posibilă.

Toți pensionarii din România ar putea primii mai mulți bani. Când vor crește pensiile?

De asemenea, ministrul Economiei a declarat că pensiile vor crește, cu peste 40%, dar nu anul acesta. Virgil Popescu a precizat că acestea vor fi majorate cu 46%, până în anul 2024.

„Pensiile le-am mărit cu 14% în acest an. E adevărat, iar am fost acuzați de PSD că premierul a spus la începutul anului că le vom mări cu 40%. Da, dar în ianuarie, când a declarat premierul, toți credeam acest lucru și îl făceam, dar a venit criza sanitară, a venit această nenorocire asupra întregii omeniri și nu a mai fost posibil. Dar, așa cum am promis, în 2024 pensiile vor crește cu 46%”, a explicat ministrul Economiei.

CITEȘTE ȘI: