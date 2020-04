Florin Cîțu, anunț de ultimă oră despre plata pensiilor și a șomajului tehnic

Românii trebuie să știe că nu va exista nicio problemă cu plata pensiilor, așa cum sunt ele astăzi, a salariilor, a șomajului tehnic, ce avem în plată lunar plătim la timp, a dat asigurări ministrul finanțelor, Florin Cîțu,

„Eu ca ministru al finanțelor publice am avut grijă când am construit bugetul să aloc capitolului respectiv sumele necesare care să includă (creșterea pensiilor de la 1 septembrie - n.r.). Lucrurile sunt în dinamică tot timpul. Ceea ce ne spun agențiile de rating, ceea ce ne spune și Consiliul Fiscal, ceea ce a spus și Banca Națională este că da, este un risc mare referitor la stabilitatea financiară pe termen mediu și lung, dacă se merge în această direcție. Am ascultat și am citit tot ce spun agențiile de rating și de fiecare dată când discut cu investitorii români îmi este pusă această întrebare”, a recunoscut ministrul de finanțe.

Cîțu nu a fost foarte convins de faptul că majorarea pensiilor va avea loc în septembrie

El spune că problema cu creșterea pensiilor nu este creșterea în sine, ci faptul că nu a fost rezultatul unor calcule economice temeinice. „Este o lege care a trecut prin parlament fără sursă de finanțare și aici este o problemă. Este o problemă în care a adăugat bani în buget și a spus: Descurcați-vă! În momente de boom economic, poți să închizi ochii. În momente de criză economică, e foarte greu să faci acest lucru”, a subliniat Florin Cîțu.