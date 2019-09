Premieră în România și Europa de Sud-Est. Cea mai nouă și modernă tehnologie de tipar vine la Cluj

Tipografia Arta îșiva inaugura săptămâna viitoare noul sediu situat pe Bulevardul Muncii cu o demonstrație a performantului utilaj de tipar Manroland 705LV Evolution.

Potrivit reprezentanților tipografiei, printre caracteristicile și avantajele noului utilaj se numără: interfață de operare ergonomică cu ecrane tactile, software management cuoare de ultimă generație, tehnologie direct drive, eficiență totală la 18.200 coli/oră, unități de alimentare, eliminare și umezire special concepute pentru producția de mare viteză

Tipografia Arta e o echipă de oameni pasionaţi de tipar, cu o experienţă in industria tipografică de peste 40 de ani, activand in domeniul tiparului “comercial”, producând toata gama de tipărituri specifice. În plus, ating și domeniul de “labeling si packaging”, producând și etichete ştanţate sau poleite la cald cu folie (hotfoil), plicuri, pungi de hârtie și cutii. Tipăresc pe următoarele tipuri de suport: cartoane dublu/triplu cretate până la 350 gr, hârtie offset, hârtie pentru etichete, hârtie autocolantă, hârtie autocopiativă, LWC, hârtie şi cartoane speciale.