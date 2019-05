BRINEL, creștere solidă a rezultatelor și în 2018. Trece pragul de 200 de milioane de lei

Creșterea cu 25% a afacerilor față de 2017 confirmă adaptarea continuă a soluțiilor și aplicațiilor oferite de Net BRINEL la procesul de transformare digitală a afacerilor și corespunde ritmului alert de evoluție înregistrat de companie în ultimii ani. Business-ul a fost propulsat de diversificarea serviciilor și soluțiilor oferite, dar și de creșterea complexității și amplorii proiectelor abordate. În 2018 integratorul IT a contabilizat peste 10 proiecte mai mari de 1 milion de euro.

Integratorul IT a consemnat o creștere extrem de rapidă pe partea de servicii IT în centrul propriu de date sau în servicii publice de cloud și mai ales pe partea de servicii de consultanță pentru aplicațiile de business.

BRINEL va cauta o dezvoltare sinergică în cadrul grupului SNEF pe piața națională și internațională. Va continua investițiile și va lărgi echipele și în 2019.



„La final de 2018 în acționariatul BRINEL a intrat grupul francez SNEF, care ne este complementar, ne dă o deschidere internațională și care ne va ajută să ne dezvoltăm și mai mult pe partea de CyberSecuritate și de Industry 4.0. Vom rămâne o companie IT autonomă, cu focus pe piața românească, fideli clienților noștri. Ne vom păstra în continuare partenerii, integritatea și dinamismul”, explică Marcel Borodi, CEO BRINEL.

Anul trecut, integratorul IT&C a reuşit să atragă clienţi noi şi a extins contractele cu clienţii existenţi.



Cei mai mulţi clienţi noi au provenit din domeniile: Financiar-Bancar, Servicii Profesionale și Productie-Distributie, iar cele mai multe cereri din partea companiilor au vizat eficientizarea infrastructurii existente, soluții de tip cloud, aplicații de business, scopul urmărit în urma proceselor de digitalizare fiind, în majoritatea cazurilor, creșterea eficienței muncii angajaților.

Investitiile publice au avut un reviriment în lansarea de proiecte, dar n-au adus încă volumele preconizate și au contribuit cu mai puțin de 25% la rezultatul final. Din fericire, mediul privat a avut pe investiții în IT o creștere robustă, contribuind cu peste 75%.

Anul trecut, cifra de afaceri per angajat a fost cu 23% mai mare decât în 2017, profesionalismul echipei oferind un avantaj competitiv.