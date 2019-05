Imprimeria Ardealul Cluj continuă lupta pentru supraviețuire. Giurgiu: „Dacă va fi nevoie, mă întorc în activitatea sindicală!”

Dacă la data de 13 mai 2016 Imprimeria Ardealul Cluj avea o pierdere medie lunară de 90.000 lei şi datorii substanţiale de 305.000 lei la hârtie (plus alte peste 200.000 lei la energie electrică şi gaze naturale şi peste 60.000 lei la alte materii prime şi material), pe ultimele opt luni ale anului 2018 compania a avut un profit de 200.000 lei, iar toate datoriile au fost stinse. Totodată, pe primele trei luni ale acestui an, Imprimeria Ardealul Cluj a înregistrat un profit de peste 60.000 lei.

„În data de 19 februarie 2019 eram cu plata la zi a tuturor furnizorilor de materii prime, materiale şi utilităţi. După blocarea activităţii sucursalelor Imprimeria Ardealul Cluj şi Imprimeria de Vest Oradea de către conducerea companiei (n.red. CNI Coresi), prin retragerea dreptului de semnătură al directorilor acestora, s-a creat o situaţie fără precedent, nemaifiind plătită nicio factură, deşi, în mod normal, în perioada de reorganizare trebuie plătite toate datoriile la zi”, afirmă Giurgiu, într-un comunicat remis presei.

Ministrul Culturii, părtaș la distrugerea Imprimeriei?

Directorul Imprimeriei Ardealul îl acuză pe actualul ministru al Culturii, Daniel Breaz, că „încearcă să distrugă” o companie de interes național. De asemenea, directorul Imprimeriei este dezamăgit de faptul că, încă de la prima întâlnire cu Breaz, acesta nu părea interesat de modul cum a fost administrată şi gestionată CNI Coresi.

„Ministrul Daniel Breaz riscă să devină primul ministru al Culturii care, prin faptele sale, protejează o filieră mafiotă care încearcă să distrugă o companie de interes naţional ca CNI Coresi, filieră ale cărei nelegalităţi au fost constatate în mare parte prin două rapoarte ale Corpului de Control al prim-miniștrilor Victor Ponta şi Viorica Dăncilă. Daniel Breaz a promis unor parlamentari ai coaliţiei de guvernare din Cluj că nu va fi oprită alimentarea cu energie electrică la Sucursala Imprimeria Ardealul, care urma să fie sistată din motive neimputabile sucursalei. Din păcate, domnul ministru nu a făcut nimic din ceea ce a promis, ceea ce înseamnă că îi consideră pe parlamentarii clujeni ca fiind de mâna a doua”, este de părere Mircia Giurgiu.

Angajații trăiesc din „firimituri”, directorii se lăfăie cu salarii regești!

Dacă în septembrie 2018, la conducerea CNI Coresi se afla o persoană ca administrator special şi director interimar, în acest moment există patru persoane cu funcţii de conducere: un administrator special, un director general interimar, un director comercial şi un director de restructurare şi dezvoltare, dintre care ultimii trei au fost angajaţi nelegal, spune Giurgiu, conform actelor existente. Cei patru au salarii de peste 10.000 lei pe lună, ajungând la un total de peste 50.000 lei, în condiţiile în care majoritatea salariaţilor au salariul minim pe economie!

La sfârșitul lunii martie, nemulțumit de activitatea administratorului judiciar, Mircia Giurgiu a tras un nou semnal de alarmă. Într-un final, administratorul special Pavel Avrămoiu a fost înlăturat însă, spre surprinderea tuturor, acesta a rămas în continuare în funcția de director general, în baza unui contract individual de muncă încheiat – nelegal, susțin cei de la Imprimerie – cu administratorul judiciar în data de 9 ianuarie 2019. De asemenea, singura preocupare a noului administrator special a fost să i se transmită copii de pe actele de proprietate ale sucursalei Imprimeria Ardealul Cluj, spune directorul Imprimeriei.

„Compania furnizoare de electricitate ne-a trimis un preaviz de deconectare, pe care l-am transmis noului administrator special în data de 29 martie 2019, dar, spre surprinderea noastră, acesta nu a făcut niciun demers pentru a se plăti energia electrică, astfel că am căutat să găsim soluţii. În data de 11 aprilie 2019, când era programată deconectarea, pentru că era vorba de o companie de stat la care încercăm să salvăm locurile de muncă şi patrimoniul, fiind un brand cunsocut în Cluj-Napoca, în Transilvania şi în România. În urma discuţiilor cu conducerea companiei de electricitate, am obţinut o amânare până în dimineaţa zilei următoare, la ora 10, când am reuşit să plătim suma de 68.000 de lei, cu ajutorul unor parteneri”, mărturisește Mircia Giurgiu, gata să revină în activitatea sindicală dacă este necesar.

„Toţi miniştrii Culturii de până acum ne-au sprijinit în lupta cu filiera mafiotă care urmăreşte distrugerea CNI Coresi. […] Tot acest sprijin a rămas fără rezultate din cauza atitudinii domnului ministru Daniel Breaz. Dacă va fi nevoie, mă voi întoarce în activitatea sindicală pentru a continua lupta împotriva filierei mafiote, protejată de domnul ministru Daniel Breaz, în vederea apărării drepturilor şi intereselor salariaţilor şi al salvării patrimoniului CNI Coresi” – Mircia Giurgiu, director Imprimeria Ardealul Cluj