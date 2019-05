Dedeman a cumpărat birourile The Office - Cluj

Fraţii Adrian şi Dragoş Pavăl, fondatorii Dedeman, cel mai mare business antreprenorial românesc, semnează contractul prin care The Office din Cluj-Napoca va fi preluat de Dedeman de la dezvoltatorii proiectului, NEPI Rockcastle şi Ovidiu Şandor.

Aceasta este cea de-a doua tranzacţie dintre Dedeman şi Ovidiu Şandor.

„Suntem încântaţi de faptul că proiectul The Office va fi preluat de un grup antreprenorial puternic, cu capital românesc. Este o garanţie pentru administrarea şi evoluţia proiectului şi reprezintă, totodată, un angajament pe termen lung faţă de chiriaşii noştri care vor avea un partener de nădejde. Încheierea acestei tranzacţii ne va permite să ne concentrăm pe investiţiile actuale din ISHO şi să ne lărgim orizontul pentru a putea identifica noi investiţii”, a spus Ovidiu Şandor, citat de zf.ro.

De clădirea The Office s-a interesat şi miliardarul Ion Ţiriac, potrivit datelor anterioare.

„Tranzacţionarea proiectului The Office este un prim pas relevant în programul de vânzare a activelor care nu mai fac parte din strategia curentă a Nepi Rockcastle, de concentrare pe centre comerciale dominante. The Office este un proiect deosebit şi ne bucurăm că va rămâne în continuare în proprietatea unui investitor dedicat planurilor de dezvoltare ale României. Am remarcat de asemenea dovada lichidităţii pentru pieţele regionale importante din România prin interesul manifestat de investitori pentru The Office. Portofoliul de birouri cu care rămânem în Bucureşti şi Timişoara se bucură de asemenea de interes foarte bun din partea pieţei astfel încât analizăm oportunitatea vânzării acestui portofoliu în perioada următoare“, au spus reprezentanţii NEPI-Rockcastle.

The Office, proiect evaluat la 130 mil euro în raportul NEPI pe 2018, are o suprafaţă de aproape 60.000 mp şi o rată de ocupare de 100%.

“Această tranzacţie marchează încă un pas important în strategia noastră de investiţii. Proiectul The Office reprezintă o alegere ideală pentru Dedeman şi ne-a convins atât prin localizarea sa într-unul dintre cele mai importante şi dezvoltate oraşe ale ţării, cât şi prin standardele înalte de calitate şi sustenabilitate pe care le îndeplineşte. Prin continuarea achiziţiilor pe piaţa imobiliară locală ne dorim totodată să consolidăm încrederea tuturor antreprenorilor români şi să le insuflăm curajul de a-şi susţine marile aspiraţii” a precizat Dragoş Pavăl, preşedintele Dedeman.