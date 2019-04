Descoperă lactatele Torockoi: brânzeturi maturate naturale cu arome distincte

Brânzeturile cu cimbrișor, cu levănțică, cu piper roșu, cu ardei, cu chili sau cu trufe sunt doar câteva dintre sortimente de brânzeturi aromate care se fabrică la Colțești, la care se adaugă și delicioasele brânzeturi maturate, produse după rețete elvețiene.

Brânzeturile maturate, „specialitatea” casei

Conform opiniei clienților fabricii de lactate din Colțești, marca de brânzeturi Torockoi este renumită pentru gustul unic al brânzeturilor maturate, simple sau combinate cu diverse condimente și arome. Astfel au reușit să facă o mare diferență în ochii lor, față de tipurile de brânzeturi existente deja pe piață, precum cașcaval simplu sau cașcaval afumat.

„Când am început să producem brânzeturi maturate, în primii 2 ani clienții nu apreciau brânza maturată. Însă, în momentul de față am reușit să ne educăm clienții să simță diferența între o brânză maturată și un cașcaval simplu. Acum, deja din total producție, vindem 70% brânză maturată, față de perioada de început când vindeam sub 15%”, ne-a dezvăluit Robert Szakacs, Directorul Executiv al Fabricii de Produse lactate Torockoi.

Brânza Brie cu mucegai alb, cel mai nou produs al Fabricii Torockoi

La începutul anului 2019 fabrica de lactate din Colțești și-a adăugat în portofoliu și brânzeturile cu mucegai. Primul sortiment de brânză de acest tip scoasă pe piață este brânză de tip Brie, cu mucegai alb, comestibil. Brânza Brie produsă de Fabrica Torockoi se numește “Floare de Colț” și de găsește în majoritatea magazinelor partenere.

„Ultimul produs nou pe care l-am lansat, la începutul anului, este produsul de tip Brie - pe nume Floare de Colț. Aceasta brânză cu mucegai alb are deja mare succes, consumatorii apreciază foarte mult produsul”, a afirmat Directorul Executiv al Fabricii de Produse lactate Torockoi.

Pe lângă lansarea pe piață a sortimentului Brie, anul acesta continuă procesul de înnoire al ambalajelor produselor lactate Torockoi. Ultimul produs care a primit haină nouă este smântâna, pe care o putem găsi din 1 aprilie în magazine în noul ambalaj.

Planuri pentru 2019: Investiții pentru a eficientiza activitatea Fabricii Torockoi și mai multă interacțiune cu clienții

În ceea ce privește planul de dezvoltare pentru 2019, managementul fabricii spune că nu intenționează să mai lanseze produse noi până la sfârșitul anului. În schimb, și-au îndreptat deja atenția asupra angajaților și a condițiilor lor de muncă, prin investiții care să eficientizeze munca în fabrică, dar și prin metode de optimizare care să ajute la creșterea vizibilității brandului în mediul online.

„Anul acesta nu o să avem produse noi, dar în schimb s-au făcut și se vor mai face investiții pentru a ne ușura munca în activitatea internă. Atât din punct de vedere tehnic, în fabrică, cât și din punct de vedere software”, afirmă Robert Szakacs, Directorul Executiv al Fabricii de Produse lactate Torockoi.

De asemenea, tot începând din acest an brandul Torockoi, prin intermediul angajaților fabricii, își propune să interacționeze mai mult în mod direct cu clienții, prin participarea la diverse evenimente tematice, atât în calitate de expozanți, cât și în calitate de sponsori.

„De curând am participat la un Atelier de prezentare de brânzeturi organizat de Petry în Târgu Mureș, care a avut un impact deosebit. Oamenii au venit în număr mare să ne deguste produsele și au rămas plăcut impresionați de aromele brânzeturilor noastre. De asemenea, în acest an vrem să fim prezenți și la Târgurile de Crăciun din București, Timișoara, Sibiu și nu în ultimul rând la deja tradiționalul Târg de Crăciun din Cluj-Napoca. Pentru noi este foarte important să fim în directă legătură cu clienții noștri și să ne cunoaștem mai bine”, afirmă Robert Szakacs.

Iubitorii de produse lactate Torockoi le pot achiziționa de la magazinul de deschidere din curtea Conacului Secuiesc Colțești (din localitatea Colțești, jud. Alba), deschis zilnic, între orele 09:00 – 18:00 sau online, pe site-ul www.torockoi.ro, din secțiunea Shop (https://torockoi.ro/shoponline). De asemenea, lactatele Torockoi se găsesc în hypermarketurile Auchan din întreaga țară și în lanțurile de magazine Petry, Mariflor și Moldovan.

www.torockoi.ro

https://www.facebook.com/pg/produselactateTorockoi / https://www.instagram.com/lactatetorockoi