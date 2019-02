Salina Turda, destinație de 5 stele pe cel mai cunoscut site de turism

Din cele peste 1200 de păreri postate pe pagina de turism, 65% au încadrat destinația la categoria „excelent” și 26% la categoria „foarte bine”.

Ce le place străinilor?

O turistă din Melbourne, Australia spune că „nu a mai văzut niciodată ceva așa de spectaculos, vizita fiind o adevărată aventură. E ca atunci când Moria întâlnește tărâmul fermecat din The Silver Chair (al patrulea roman din seria Cronicile din Narnia, The Silver Chair (Jilţul de argint)-n.r.) și o lume science fiction a viitorului. Doar bărcile de jos sunt de ajuns să merite excursia”.

Paco de Arcos, din Portugalia spune despre Salina Turda că este o „destinație uimitoare”, „unul dintre cele mai frumoase locuri din România, bine localizată” și că „găsești acolo tot ce este nevoie pentru a petrece momente foarte frumoase alături de familie și prieteni sau singur”.

„Am mai vizitat saline din Austria și Germania, dar aceasta are o altă abordare. Intrările sunt păstrate în forma inițială. Odată ce intri ajungi într-un spațiu deschis imens. Luați-o pe scări până la prima oprire: o încăpere imensă cu o textură deosebită a pereților și câteva activități, în special pentru copii. Mergeți iarăși pe scări până la lac. Suprarealistic. Urcați cu liftul panoramic!”, îi sfătuiește o turistă din Leuven, Belgia, pe cei care vor să viziteze Salina.

Ce zic românii?

Laurențiu din Timișoara spune că Salina Turda este „o alegere minunată pentru sănătatea sistemului respirator, dar și pentru a te relaxa. Sunt multe variante de petrecere a timpului de care te poți bucura în interiorul minei: să te plimbi cu barca pe lacul sărat, să joci bowling sau tenis de masă sau să citești o carte, respirând aer sărat”.

Am petrecut trei ore în mină, doar stând și citind. Am savurat cele trei ore – lumina a fost perfectă și aerul foarte curat. La plecare, am urcat cele 13 etaje pe scări, atât de ușor că am simțit că sunt într-o plimbare. Nu am simțit deloc oboseala și cred că asta este de la aerul sănătos pe care l-am respirat acolo”, mărturisește Vlad Boțiu, care a fost acum patru zile în vizită acolo.