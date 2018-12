Chimcomplex va lansa planurile de dezvoltare pentru cel mai puternic pol regional din industria chimică

Chimcomplex anunță lansarea planurilor de dezvoltare a celui mai puternic pol regional din industria chimică prin demararea unui plan de investiții de 115 milioane de euro. Astfel, în urma unui plan de afaceri pe 5 ani validat prin acordarea finanțării internaționale de către Credit Suisse Londra și VTB Bank în valoare de 164 milioane de euro, compania va depăși în 5 ani pragul de 1 miliard de euro cifră de afaceri, devenind astfel cel mai important jucător din industria chimică din regiune.

“Acest eveniment este cu totul remarcabil pentru industria chimică din România: lansăm cel mai amplu proiect de integrare economică din industria chimică din ultimii 20 de ani. Suntem optimiști și ne bazăm pe încrederea și colaborarea dintre echipa noastră și cea de la Vâlcea, dar și pe expertiza și ambiția altor profesioniști din țară care doresc să ni se alăture. Avem un plan de afaceri bine structurat, construit pe principii de eficiență economică, investiții masive, relansarea cercetării şi dezvoltarea pe orizontală a ambelor combinate. Doresc să mulțumesc echipelor de manageri ale ambelor companii, firmelor de consultanță care au lucrat zi de zi la acest proiect de anvergură, autorităților și mediului financiar pentru înțelegerea oportunității de relansare a industriei chimice din România,” a declarat omul de afaceri Ștefan Vuza, Președintele Consiliului de Administrație al Chimcomplex.

Compania estimează că va crește producția anuală cumulată de la 500.000 de tone la 700.000 de tone pe an și va dubla productivitatea muncii în următorii 5 ani, prin demararea unui program susținut de investiții în cercetare și inovație, unde se va aloca 8% din totalul investițiilor planificate, adică de 4 ori mai mult decât ceilalți jucători din regiune.

Principalele oportunități de dezvoltare a noului pol industrial regional sunt cererea puternică atât pe piața internă cât și externă, experiența în domeniul industriei chimice, viziunea și expertiza echipei de management precum și sustenabilitatea economică a opțiunilor identificate și analizate de Chimcomplex.

Astfel, în anul 2017, Romania a realizat produse petrochimice și chimice în valoare de circa 10 mld. Euro, însă a importat de 8 mld. Euro. Conform estimărilor companiei, dacă numai jumătate din deficit s-ar acoperi prin producție internă, industria chimică ar înregistra o creștere de peste 30 %.

Consiliul de Administrație al Chimcomplex include specialiști internaționali care aduc expertiză și viziune. Astfel, noua structură de management îi include pe Ștefan Vuza în funcția de Președinte, Virgiliu Băncila în calitate de Vicepreședinte și trei membri: antreprenorul Ion Sturza, cunoscut pentru expertiza în companiile industriale de profil în România, bancherul de investiții Ilinca von Derenthall și omul de afaceri Liviu Cojoc.

Vă reamintim că preluarea activelor Oltchim de către Chimcomplex și lansarea planului de revitalizare a noului pol industrial au fost finanțate cu 164 milioane de euro de către VTB Bank Europe SE (Arranger&Agent, Senior Facility), Credit Suisse AG (Arranger&Agent, Mezzanine Facility) și Global Loan Agency Services Limited (GLAS) - Common Security Agent. Deloitte UK împreună cu Deloitte Romania au asigurat consultanța financiară pentru pregătirea, structurarea și obținerea creditului. Tranzacția a fost asistată de casele de avocatura Hogen Lovells pe dreptul englez si Bulboaca si Asociații pe dreptul român.

Stefan Vuza, antreprenorul din spatele celui mai mare grup industrial romanesc, Serviciile Comerciale Romane, a pariat in urma cu 15 ani pe industria chimica, atunci cand a cumparat Chimcomplex, la acea vreme firma de stat.

Cu o viziune de business bazata pe istoria infloritoare a chimiei industriale inainte de 89, pe profesionistii din companie, pe resurele naturale ale Romaniei si pe nevoile pietei autohtone si straine, in urma cu 4 ani Stefan Vuza a vizionat potentialul urias pe care aceasta ramura a industriei o are si a planificat extinderea strategica a Chimcomplex prin achizitionarea celui mai mare combinat chimic din tara, Oltchim.

Tranzactia de aproape 200 mil euro, cea mai complexa si cea mai mare a ultimilor 25 de ani din industria chimica, se incheie in decembrie anul acesta, Chimcomplex devenind cel mai important jucator pe piata chimiei industriale din Romania si elementul primar din strategia de comasare a mai multor combinate chimice din tara, in Grupul Compania Romana de Chimie. Aceasta strategie a fost preluata dupa modelul polonez al Grupa Azoty care comaseaza 16 combinate chimice – ca baza a relansarii industriei chimice in Polonia.