Prețurile chiriilor din Cluj pe harta Europei! Cât costă să închiriezi un apartament în Viena, Berlin sau Amsterdam faţă de Cluj-Napoca

Cele care au fost 200 euro acum 5 ani, după renovare/modernizare au ajuns acum la prețul de 250-300 de euro/lună. Prețurile au crescut atât de mult încât mulți le compară cu cele din orașe precum: Viena, Paris, Munchen etc.

O cercetare de piaţă arată comparativ prețurile chiriilor și salariile din diferitele orașe din Europa cu cele din Cluj.

Oslo, Copenhaga, Stockholm

În orașele din țările nordice chiriile sunt foarte scumpe însă salariul locuitorilor din orașele precum Oslo, Copenhaga, Stockholm sau Helsinki sunt cu cel puțin peste 300% mai mari decât la noi. În aceste orașe prețul apartamentelor cu o cameră este între 900 și 1200 de euro, dar un apartament cu trei camere este de obicei între 1500 și 1900 de euro. Asta înseamnă că o cameră costă între 500 - 633 de euro pe lună.

Viena

Dacă îți cauți un loc ieftin unde să stai în Viena există rezidențialele studențești. Dimensiunea camerelor variază între 9 și 15 mp, iar prețul chiriei este în jur de 230 de euro pe lună. Aceste rezidențiale sunt practic cămine mai moderne, cu spații comune, băile fiind amplasate pe hol, la fel și bucătăria. Unele complexe au doar 6 camere, iar altele pot ajunge la o capacitate de 70 de camere.

Prețul camerelor într-un apartament variază între 350 și 500 de euro pe cameră. De obicei, acest preț include costurile TV, Internet, asigurarea. Camerele sunt, de obicei, moderne, bine mobilate, cu dimensiuni între 15 și 20 mp, dar am găsit și camere cu 9 mp la 340 de euro (cheltuieli incluse). În marea majoritatea a timpului se cere un depozit în valoarea a trei luni de chirie.

În Viena apartamentele sunt cu 126% mai scumpe decât la Cluj. Comparativ, în Viena, salariul mediu pe economie este mai mare cu 230% decât la Cluj, diferență resimțită mult mai tare la noi.

Linz, Salzburg, Innsbruck.

Conform datelor de pe numbeo.com un apartament cu trei camere în afara centrului costă în jur de 990 euro, iar în centru, 1.300 euro. Un apartament modest, cu o cameră costă în jur de 655 de euro pe lună. Mai mult de atât, există apartamente cu trei camere sub 900 de euro, dar acestea de obicei au două dormitoare si un living cu bucătărie.

Cel mai ieftin apartament de 3 camere pe care l-am găsit este la 620 de euro, dar nu este atât de modern mobilat, comisionul agenției este 1.200 euro și se plătesc 2.000 euro depozit. În Linz chiria costă cu 122% mai mult decât la Cluj dar venitul mediu este cu 231% mai mare.

Munchen

Cele mai multe garsoniere se prezintă cu un preț între 750 și 1.000 de euro: Există și garsoniere la prețuri mai ridicate, de 1.200 sau chiar peste 2.000 de euro. În general un apartament cu o cameră costă 1.042 de euro.

O garsonieră, în general, este cu +227% mai scumpă însă și venitul mediu este cu 365% mai mare decât la noi.

Berlin

Luând în vedere prețul chiriilor, în mod interesant, Berlin, capitala Germaniei e cea mai apropiată de noi. Prețurile sunt cu ”doar” 144% mai mari iar salariile sunt în medie cu 265% mai mari decât la Cluj. Ca fapt divers, prețurile la restaurante sunt cu doar 88% mai mari decât la noi și asta demonstrează inegalitatea prețurilor de pe piața imobiliară. Apartamentele cu o cameră se găsesc la 450-800 de euro, iar o cameră într-un apartament de trei camere te costă în jur de 300-550 de euro. Depozitul, de cele mai multe ori, este la fel, destul de mare, de trei ori chiria lunară.

Manheim

Manheim este de mărimea Clujului. Am găsit anunțuri la prețuri mult mai accesibile, garsoniere între 350 – 550 euro, și cameră într-un apartament de mai multe camere ar veni la 250 de euro/cameră.

Chiriile sunt cu 84% mai scumpe, însă veniturile cu 374% (!!!) mai mari decât la noi.

Geneva

În Geneva chiriile sunt cu 444% mai scumpe, însă salariul mediu este cu 751% mai mare decât la Cluj. În comparație, costurile de consum (mâncare) sunt doar cu 235% mai mari decât la noi.

În general, apartamentele cu o cameră se găsesc la prețul de 1.200 de euro, dar am găsit și sub 1.000 de euro, însă foarte puține. Pentru cei interesați, am găsit apartamente la 4.100 de franci elvețieni pe lună (1 franc elvețian = 4 lei).

Lyon

În Lyon îți poți găsi o garsonieră și cu 417 euro, dar prea puține, cele mai multe costă 500- 600 de euro. O camera într-un apartament de mai multe camere costă în jur de 300 - 400 de euro. Chiria în general este cu 100% mai mare decât la noi iar salariul mediu este cu 253% mai mare.

Amsterdam

În Amsterdam, salariile și prețurile chiriilor sunt ambele mai mari cu 320% decât la noi. Deci, în procentaj, locuitorii orașului Amsterdam cheltuiesc pe chirie la fel de mult ca și clujenii.

Un apartament cu o cameră costă în jur de 1.400-1.600 de euro, iar o cameră într-un apartament cu 3 sau 4 camere o poți închiria cu 500-900 de euro pe lună.

Situația în această privință este mai tristă la Budapesta unde chiriile s-au scumpit (acum sunt cu 34% mai scumpe) foarte mult însă salariul mediu este doar cu aproximativ 13% mai mult. În această categorie a orașelor în care salariile nu au crescut la fel ca prețurile chiriilor se află și Vilnius, Bratislava, Varșovia sau chiar Roma.

România

Dar, să ne întoarcem puțin pe meleagurile noastre. În Timișoara, putem găsi chirie în medie cu 21% mai ieftină decât la Cluj. În schimb și salariile sunt mai mici cu 10% decât la Cluj. Pe de altă parte, conform unui studiu făcut de INS, salariul net mediu în județul Timiș este de 2.500 lei iar la Cluj, 2.600 de lei, asta înseamnă o diferență de doar 3,46% în ”favoarea” Clujului.

La București, cifrele diferă puțin. Chiriile sunt cu 6% mai scumpe decât la noi, iar salariile mai mari cu doar 1%. Totuși, cifrele INS spun altceva. Conform datelor publicate, salariul mediu lunar este cu 19% mai mare decât al clujenilor.