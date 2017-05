Cursul stă de mai bine de două săptămâni la 4,55 lei

După scăderea de vineri a euro la 4,5443, care a dat senzația că leul va profita de aprecierea altor monede din regiune dar și de cererea ridicată de titluri de stat românești, ieri cursul a urcat la 4,5499 lei, într-o ședință în care tranzacțiile s-au realizat între 4,547 și 4,553 lei. Cotațiile de la ora 14:00 erau de 4,549 – 4,552 lei.

Ieri guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a anunțat că majorarea dobânzii de politică monetară, care in prezent este de 1,75%/an, mai are de așteptat, în condițiile în care prognoza privind inflaţia pentru finalul acestui an a fost revizuită de la 1,7 la 1,6%, după ce la finalul lui 2016 estimarea era de 2,1%.

Cursul dolarului american a coborât puternic, de la 4,18 la 4,1521 lei, pierzând astfel tot câștigul de săptămâna trecută, când cotațiile au depășit pragul de 4,19 lei. În piața valutară moneda americană fluctua între 4,152 și 4,164 lei.

Moneda elvețiană se aprecia pe piețele internaționale la 1,093 – 1,095 franci/euro, după ce vineri a testat pragul de 1,10, astfel că media ei a crescut de 4,1483 la 4,1603 lei.

Monedele din regiune se mențineau pe apreciere față de euro. Cea poloneză se întărea la 4,203 – 4,217 zloți iar cea maghiară la 309,4 – 310,1 forinți.

Perechea euro/dolar urca la 1,0923 – 1,0960 dolari, in conditiile in care moneda unica a profitat de datele ecoinomice publicate pe cele doua maluri ale Atlanticului.

Dacă inflația din SUA a continuat să decelereze, pentru a doua lună consecutiv, până la 2,1%, în schimb economia Germaniei, cea mai puternică a Europei, se arată a fi la fel de robustă ca de obicei. Aceasta a crescut în primul trimestru cu 0,6%, bazându-se pe consumul intern și pe exporturi.

