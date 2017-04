Level 39 introduce inteligenţa artificială în sectorul financiar

Industria Fintech furnizează acestor companii oportunităţi nebănuite de a explora tot ceea ce înseamnă digitalizarea informaţiilor şi a modului de a le accesa, utilizarea programelor de recunoaştere vocală sau folosirea unor interfeţe high-tech în procesele de interacţiune din cadrul acestui domeniu.

Inteligenţa artificială deschide porţile viitorului în sectorul financiar

Nevoile clienţilor adaptate secolului 21 determină identificarea celor mai simple şi accesibile soluţii în domeniul financiar. Clienţii, atât persoanele juridice, cât şi cele fizice au nevoie de armonizarea soluţiilor oferite cu noile dispozitive inteligente (smartphone-uri, tablete, etc.), în acelaşi timp dorindu-şi să li se ofere opţiuni simple, uşor de intuit şi care să le permită tranzitarea banilor în diverse locuri într-o reţea globală, cât mai rapid şi mai comod. În plus, ori de câte ori este nevoie de interacţiune cu personalul insituţiilor financiare, acesta trebuie să poată fi accesibil de distanţă, fără a mai fi nevoie de deplasarea la sediul instituţiei respective.

Eficientizarea, automatizarea şi identificarea celor mai avansate soluţii inteligente pentru uşurarea activităţilor desfăşurate în cadrul acestui sector este una dintre problemele la care lucrează cele peste 172 de companii din cadrul “acceleratorului” Level 39. Anul 2012 a marcat punctul de pornire a unuia dintre cele mai avansate “incubatoare” de inteligenţă, în spaţiul din Londra desfăşurându-şi astăzi activitatea câteva dintre cele mai prestigioase start-up-uri la nivel mondial. Astfel, dezvoltarea unor soluţii de colectare a datelor şi informaţiilor utilizatorilor din sectorul bancar şi financiar, identificarea celor mai bune soluţii de protecţie a acestor date prin crearea unor programe de monitorizare şi protecţie cibernetică sau furnizarea de programe inteligente capabile să uşureze munca din acest domeniu au generat venituri de peste 6 miliarde de dolari anual.

Reprezintă cu adevărat industria Fintech şi inteligenţa artificială o soluţie viabilă pentru viitor?

Tehnologia Fintech s-a dorit a fi alternativa fiabilă din punct de vedere financiar pentru multe companii care au întâmpinat probleme în timpul crizei din anul 2009. Astăzi, nivelul la care au ajuns companiile Fintech este unul fabulos, cu peste 35 de companii a căror valoare de piaţă depăşeşte 1 miliard de dolari. Iar viitorul pare a fi al companiilor Fintech care sunt pregătite să le ofere celor interesaţi soluţii financiare inovative, apte să se plieze pe ceea ce-şi doreşte clientul. Această tehnologie înseamnă flexibilitate, transparenţă şi identificarea oportunităţilor necesare dezvoltării celor mai avantajoase soluţii pentru clienţi; de la B2B la B2C, de la bănci şi până la clienţii obişnuiţi, Fintech aduce viitorul, în fiecare zi, mai aproape.

În cadrul “incubatorului” Level 39 din Londra (care beneficiază din plin de sprijinul oferit de către autorităţile locale) s-au dezvoltat multe dintre cele mai valoroase companii Fintech din Europa.

-Darwinex – a fost fondată în acelaşi an cu “acceleratorul” Level 39, în 2012, având drept obiectiv identificarea celor mai avantajoase strategii de investiţii pentru traderii şi investitorii independenţi din domeniul tranzacţionării forex. În acest moment acest strat-up are peste 5000 de potenţiali investitori, dornici să investească, mai ales că această platformă are potenţialul de a se transforma în cea mai mare platformă de tranzacţionare din acest domeniu.

-Behavox – a realizat un sistem de monitorizare a angajaţilor la locul de muncă, pentru a identifica traderii necinstiţi care abuzează piaţa. Această companie start-up foloseşte inteligenţa artificială pentru a extrage date şi informaţii din apelurile telefonice, sistemele interne de chat, datele de tranzacţionare sau emailuri pentru a-şi îndeplini obiectivul.

-Transfer Go – lansată în anul 2012, această companie strat-up a reuşit să-şi contruiască o reţea de parteneri solidă în domeniul bancar, capabilă să le ofere clienţilor cele mai rapide soluţii de transfer al banilor. Folosind un minim de informaţii, oricine este capabil să transfere banii, de acasă, către orice destinaţie din Europa şi SUA, foarte convenabil şi într-un timp foarte scurt.

-Data Sift – este una dintre companiile Fintech care se îngrijeşte de trierea datelor din bloguri, ştiri şi social media pentru a ajuta întreprinzătorii să ia cele mai bune decizii. Astfel informaţiile nestructurate din surse precum social media, bloguri şi forumuri sunt interpretate astfel încât acestea să devină uşor de înţeles de către cei care doresc să acţioneze pe baza lor.

Astfel, inteligenţa artificială şi companiile Fintech îşi croiesc drumul către un viitor cât mai luminos pentru sectorul financiar, depunând toate eforturile pentru identificarea celor mai bune soluţii în domeniu.

Articol scris de Andreea Cosmina Mușat