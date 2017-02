Sfat de la o tânără antreprenoare: “Cluj-Napoca este ideal pentru a deschide o afacere, timpul înseamnă bani, nu aşteptaţi!“

Livia Baba este exemplul concret că pentru a pătrunde cu succes în mediul de afaceri clujean ai nevoie doar de curaj, ambiţie şi, bineînţeles, muncă. Tânăra antreprenoare şi-a deschis, cu 50.000 de lei dintr-un credit, acum trei ani o firmă care oferă servicii de curăţenie. De la o angajată cu normă part-time, BLA Shine a ajuns în mai puţin de trei ani la mai bine de treizeci de angajaţi şi o cifră de afaceri care va ajunge, cel mai probabil, anul acesta la peste un milion de lei. Livia a povestit parcursul ei într-un interviu pentru Monitorul de Cluj. P.S. : Pentru cei care spun că viaţa de familie “nu merge” cu cea de afacerist – clujeanca are şi un băieţel de doar un an!

1. Care a fost sursa banilor cu care ai deschis afacerea şi în cât timp o amortizezi?

Am participat la un curs de dezvoltare a abilităţilor anteprenoriale pentru tineri. La sfarşitul cursului am prezentat un plan de afaceri şi am câştigat un credit fără dobânzi şi comisioane de 50.000 lei. Cursul se numeşte Leaders for the future.

Pe parcursul celor 4 ani de activitate am accesat 3 proiecte pe fonduri naţionale pentru achiziţionarea de echipamente de lucru noi. Investiţia iniţială a fost amortizată în primii doi ani de activitate.

2. De ce ai ales sa deschizi o afacere? Ştiu că ai avut şi un loc de muncă după terminarea facultăţii?

Am lucrat 1 an de zile inainte de începerea afacerii la o firmă de consultanţă pe fonduri europene, cunoştinte care m-au ajutat ulterior în accesarea fondurilor. Simţeam că am nevoie de mai multă adrenalină şi provocări, motiv pentru care mi-am dat demisia de la firma unde lucram.

3. Cum ţi-ai ales domeniul?

A fost o coincidenţă. Cursul pentru tineri anteprenori la care am participat a fost pe o perioadă de două luni, la început nu am avut nici o ideee de afaceri, iar într-o zi când am plecat de la curs am văzut o maşină pe care scria servicii de curăţenie, moment în care mi-am pus întrebarea. Ce se întâmplă în România în ceea ce priveşte serviciile de curăţenie? Ţin să menţionez că iubesc să fac curăţenie, este foarte important pentru mine ca biroul în care lucrez să fie foarte curat, mă ajută să fiu mult mai productivă. Cred ca este o afirmaţie care se potriveste la o mare parte din angajaţi.

Am studiat domeniul serviciilor de curăţenie din străinătate şi din România şi am observat că la noi nu este suficient de dezvoltat, ceea ce mi-a dat entuziasmul de a începe afacerea şi de a face o schimbare în domeniu.

4. Care a fost perioada cea mai dificilă?

Primul an mi s-a părut cel mai dificil. Încă de la început am avut o viziune pe termen lung a afacerii, motiv pentru care am creat încă de la inceput o organigramă cu posturile bine stabilite, iar pe parcurs au fost ocupate. Avem în firmă departamente bine stabilite şi roluri bine definite.

5. Cum ţi se pare mediul de afaceri din Cluj pentru un începător?

Piaţa de afaceri din Cluj şi în special pentru startup-uri consider ca este una cu potenţial, este deschisă la schimbări şi la idei noi. În aceşti ani am participat la multe conferinţe şi întâlniri de business unde am observat că anteprenorii din Cluj sunt în mare parte tineri şi creativi.

6. E mare concurenţă la nivel local pe segmentul firmelor de curaţenie?

Sunt puţine domenile care nu au concurenţă. Consider că este un lucru foarte bun să ai “adversari“ , asta înseamnă că te provoacă să fii tot mai bun să vii cu idei noi, să te perfecţionezi continuu. Iubesc provocările!

7. Ai avut de-a face cu prejudecăţi date de faptul că eşti femeie?

Nu-mi vine în minte niciun moment în care să mă fi simţit defavorizată că sunt femeie. Cred că am avut de câştigat de multe ori, în special când ocupam postul de vânzări. Într-adevăr, poate am întâmpinat puţină reticenţă în sectorul construcţiilor când ofertam servicii de curăţenie după constructor pe şantiere.

8. Este util ce ai învăţat în facultate?

M-a ajutat. Am terminat specializarea Contabilitate şi informatică de gestiune, m-a ajutat să-mi analizez partea financiară din afacere. Mai mult despre business am învăţat după facultate, am citit multe cărţi în domeniu şi am participat la multe evenimente şi cursuri.

9. Dacă te-ai mai afla încă o dată la început de drum ai alege acelaşi domeniu?

Da. Consider că este foarte important să faci ceea ce iţi place, iubesc ceea ce fac. În ceea ce priveşte domeniul de activitate, consider că nu este atât de important. Este foarte important sa pui suflet şi să te implici 100%.

10. Ce recomandări îi faci unui tânăr care vrea să-şi deschidă o afacere la Cluj?

Să înceapă, timpul înseamnă bani, iar Cluj-Napoca este ideal pentru a deschide o afacere.