Analist financiar clujean: Relațiile comerciale internaționale vor suferi schimbări, însă sunt foarte importante condițiile noului acord comercial despre care vorbea premierul May

Declarațiile recente ale premierului britanic Theresa May despre planul de Brexit al guvernului de la Londra nu sunt considerate deloc surprinzătoare de specialiștii clujeni.

Nici piețele nu au părut a fi afectate în vreun fel de temeri, în dimineața aceasta bursele Europei deschizând mixt, fără fluctuații majore în urma discursului premierului May.

România, relație profitabilă cu Marea Britanie

Abia după ce vom ști condițiile noului accord comercial despre care vorbea premierul May vom ști dacă România va avea sau nu de suferit de pe urma ieșirii de pe piața unică a Marii Britanii.

„Nu consider că declarațiile premierului britanic Theresa May sunt surprinzătoare. Poporul britanic a votat anul trecut ieșirea din Uniunea Europeană, așadar și-au asumat tot ceea ce înseamnă acest lucru, inclusiv faptul că nu mai pot rămâne pe piața unică europeană. Desigur că ne putem aștepta la negocieri «la sânge» ai oficialilor britanici cu reprezentanții UE pentru un acord comercial avantajos Marii Britanii. Așa cum spunea și premierul May, Marea Britanie își dorește «cel mai mare acces posibil, printr-un acord de comerț liber cuprinzător, îndrăzneț și ambițios». Conform INS, la finalul anului 2015, exporturile FOB ale României în Marea Britanie au fost de 2,37 miliarde de euro, în timp ce importurile noastre din această țară au atins 1,56 miliarde de euro. , așadar cel puțin din această perspectivă, relația României cu Marea Britanie a fost una «profitabilă». În viitor însă, în condițiile părăsirii pieței unice, relațiile comerciale internaționale vor suferi schimbări în mod evident, însă rămân foarte importante condițiile noului acord comercial despre care vorbea premierul May”, explică, pentru Monitorul de Cluj, Ioana Sechel, doctor în Economie și Afaceri Internaționale și analist BRK Financial Group.

Nici faptul că britanicii vor limitarea imigrației nu este unul de condamnat, potrivit specialistului clujean. „ Fiecare țară ar trebui să își vadă interesele proprii și ale cetățenilor săi, mai ales în condițiile riscului crescut din ultima perioadă privind terorismul în Europa. Conform declarațiilor premierului May, țara sa «va continua să îi primească pe cei mai străluciți și mai buni», așadar va exista o «selecție» a acestora, iar pentru momentul în care migrația va crește prea mult, Marea Britanie își rezervă dreptul de a gestiona deschiderea frontierelor sale”, continuă Sechel.

Care au fost punctele esențiale ale discursului

Theresa May a anunţat în cadrul discursului mult aşteptat că Marea Britanie nu va rămâne membru cu drepturi depline al uniunii vamale şi al pieţei Uniunii Europene, după Brexit.

Aceasta a adăugat faptul că Marea Britanie doreşte negocierea unor acorduri comerciale cu restul statelor lumii.

Premierul a sugerat că statul britanic ar prefera să păstreze o formă de ”membru asociat” al uniunii, limitând creşterea birocraţiei în cadrul activităţilor comerciale ce exportă Europei continentale.

În cadrul discursului său, May a afirmat că doreşte ca Marea Britanie să rămână în relaţii de prietenie şi de învecinare agreabile. Deşi există susţinători ai unui acord sever, acest lucru ar reprezenta un ”act dezastruos de autovătămare al statelor europene şi nu ar reprezenta o acţiune întreprinsă de un prieten”. May a afirmat de asemenea că este de preferabil să nu se ajungă la niciun fel de acord, decât unul deficitar.