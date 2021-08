COMUNICAT DE PRESĂ - Anunț de presă privind finalizarea proiectului „GRANT CAPITAL DE LUCRU PENTRU YOLO TRAVEL AGENCY S.R.L.”

31.08.2021

Anunț de presă privind finalizarea proiectului

„GRANT CAPITAL DE LUCRU PENTRU YOLO TRAVEL AGENCY S.R.L”



S.C. YOLO TRAVEL AGENCY S.R.L. cu sediul în CLUJ-NAPOCA, STR. CÂMPULUI 237H, a derulat începând cu data de 16.04.2021 proiectul „GRANT CAPITAL DE LUCRU PENTRU YOLO TRAVEL AGENCY S.R.L.”, RUE 7738, co-finanţat prin Programul operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19 și Ordinului de aprobare nr. 1060/2857/2020 a schemei de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19, în baza contractului de finanţare Nr. M2-7738 din 08.04.2021 încheiat cu Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului Cluj-Napoca.



Valoarea proiectului este de 61.053,27 lei (valoarea totală) din care: 53.089,80 lei grant și 7.963,47 lei cofinanțare.



Locatia de implementare este situată în CLUJ-NAPOCA.



Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, prin măsură „Granturi pentru capital de lucru”, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA) şi Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE) în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare.



Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

- menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,

- menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.



Durata de implementare a proiectului este de maxim 1 an, începând cu data intrării în vigoare a Contractului de finanțare.



Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

Date de contact:

Persoană de contact Laura Apostol

e-mail: laura@yolotravel.ro

telefon: 0745873535