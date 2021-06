În atenția publicului călător!

Așadar, în zilele de vineri, clujenii nu mai sunt nevoiti să prezinte titluri tarifare de călătorie. De menționat este faptul că acest proiect "Vinerea Verde" a fost prezentat și adoptat în Consiliul Local.

Prin aplicarea acestui proiect se urmărește:

1. Reducerea poluării chimice ți fonice;

2. Descongestionarea traficului din municipiu;

3. Stimularea publicului călător în direcția renunțării la deplasări cu autoturismele proprii și utilizarea cu precădere a transportului public;

4. Reducerea accidentelor rutiere prin diminuarea numarului de autovehicule care utilizează trama stradală din municipiu;

5. Creșterea gradului de încarcare a capacitătilor de transport disponibile ale companiei, prin creșterea numărului de călători;

6. Reducerea costurilor pe călător transportat;

7. Reducerea sau chiar eliminarea blocajelor în trafic ca urmare a numărului din ce mai mare de autovehicule existente în circulație la diferite intervale din zi, în timp ce rețeaua de străzi are capacitate limitată de preluare a fluxului de autovehicule.

În scopul atingerii obiectivelor enumerate mai sus și nu numai, compania și-a propus să stimuleze și să convingă publicul călător în direcția utilizării mijloacelor de transport public, prin următoarele măsuri:

1. Modernizarea continuă a flotei de mijloace de transport public utilizând atât surse proprii cât și surse din bugetul local și prin atragerea de fonduri europene nerambursabile;

2. Renuntarea treptata la autobuzele diesel si achizitia, cu precadere, de autobuze electrice, troleibuze si tramvaie cu cele mai moderne dotari si confort sporit pentru calatori;

3. Stimularea publicului in directia atragerii spre transportul in comun prin introducerea transportului gratuit, in municipiul Cluj-Napoca, in ultima zi lucratoare a fiecarei saptamani ( “Vinerea Verde” ).

Primăria Municipiului Cluj-Napoca în parteneriat cu CTP Cluj-Napoca SA propune introducerea programului “ Vinerea Verde “prin care se acordă gratuitate la transportul public în fiecare zi de vineri oricărei persoane care dorește să circule pe traseele companiei aflate pe raza municipiului Cluj-Napoca. Pentru ca acest program sa aibă un impact real asupra cetățenilor estimăm că acțiunile de procurare și validare a oricăror tipuri de titluri de călătorie gratuite în zilele de vineri ar putea îndepărta o parte din publicul țintă. Accesul la transportul gratuit de vineri va fi direct, simplu și atractiv.

Costurile generate de acest program vor fi suportate de către Primăria Municipiului Cluj-Napoca prin metoda compensatiei, conform Hotărârii Consiliului Local Cluj-Napoca nr. 165 din 21.04.2021.

În prezent, flota companiei este alcătuita din mijloace de transport care oferă siguranță, confort, accesibilitate, adaptabilitate, dar în același timp sunt prietenoase cu mediul înconjurător. Proiectul “Vinerea Verde” vizează, în esență, promovarea utilizării transportului public ecologic, ca măsură de îmbunătățire a calității aerului înconjurator, dar și de diminuare a nivelului de zgomot, prin acordarea gratuității pe mijloacele de transport în comun, pe liniile urbane, în fiecare zi de vineri.

Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA