Comunicat de presă finalizare proiect - Lunch Box SRL

15.06.2021

Comunicat de presă finalizare proiect

Societatea Lunch Box SRL, cu sediul in localitatea Cluj-Napoca, B-dul Muncii, Nr. 217-219, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J12/1203/05.06.2009, CUI/CIF 25641396, anunta finalizarea implemantarii proiectului cu titlul ”Relansare activitate economica in contextul crizei COVID-19” proiect cu nr. M2-364 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.

Proiectul a avut ca si obiectiv sprijinirea SC Lunch Box SRL, in vederea depasirii efectelor negative ale crizei provocate de COVID-19.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,

-menținerea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, de la data acordării grantului.

Valoarea total a proiectului (RON): 834813.75

Valoare grant (RON): 725925

Valoare cofinanțare (RON): 108888.75

Durata implementarii proiectului: maxim 180 zile calculate din momentul incasarii grantului.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Informatii suplimentare despre acest proiect se pot obtine la sediul societatii din Cluj-Napoca, B-dul Muncii, Nr. 217-219, jud. Cluj, la telefon 0745322622, sau e-mail: georgeta@lunchbox.ro, persoana de contact Campean Georgeta.

SC Lunch Box SRL