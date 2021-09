O tânără care se deplasa cu o trotinetă a ajuns la SPITAL după ce a intrat într-un taxi în zona podului Garibaldi

Un șofer de taxi a explicat pe grupul Info Trafic modul în care s-a produs accidentul de vineri noaptea din zona podului Garibaldi. O tânără a ajuns la spital după ce s-a izbit cu trotineta de o mașină.

„Eu sunt șoferul taxiului, ma deplasam regulamentar dinspre Polivalenta spre Piața 14 Iulie, iar doamna pe trotineta Bolt a venit de pe strada Musicescu (de pe interzis), cu viteza direct în aripa mea dreapta, a plonjat pe parbriz și a căzut în fata mașinii. Noroc ca nu am avut viteza și nu am trecut peste ea, tot ce am reușit să fac a fost sa frânez și sa trag stânga de volan. (…) mai multe amănunte găsești la Politie pe Albac!", a comentat șoferul implicat în accident pe grupul pe Info Trafic jud. Cluj.