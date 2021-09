Tânăr din Cluj, vinovat de favorizarea infractorului care i-a violat prietena. Mama lui l-a dat de gol

Tânărul a formulat declarații contrare realității, în fața instanței, pentru a îngreuna tragerea la răspundere penală a violatorilor. Ce l-a dat de gol au fost chiar declarațiile mamei sa, mai precizează clujust.ro.

Inculpatul are vârsta de 29 de ani și nu are antecedente penale, dar Judecătoria Alba Iulia i-a stabilit o pedeapsă de 1 an și 4 luni în închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de favorizare a făptuitorului. Instanța a amânat aplicarea sancțiunii pe un termen de supraveghere de 2 ani.

Pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere, conform clujust.ro:

a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune Cluj, la datele fixate de acesta

b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa

c) să anunțe, în prealabil schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile, precum și întoarcerea

d) să comunice schimbarea locului de muncă

e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

Citește întreaga știre pe clujust.ro.

CITEȘTE ȘI: