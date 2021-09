Ultima zi de Jazz in the Park la Cluj Napoca. Ce artiști vor urca pe scenă

În ultima zi din festival, duminică, 5 septembrie, publicul îl va asculta pe cântărețul de jazz al generației hip-hop José James cu invitata sa specială Taali, ce vor urca pe scena principală din Parcul Etnografic.

Tot în Parcul Etnografic vor concerta Balkan Taksim, Mőrk, Hania Rani, Teodor Pop și artiștii VRTW Karak și Iorga.

Pe scena din Iulius Parc vor avea loc concertele Beats Remedy, Arcuș Trio și Iordache, iar în Campusul USAMV vor cânta JazzyBIT, UFe / VRTW și Habibi Funk DJ Set.

Clujenii au fost încântați de ediția din acest a festivalului Jazz in the Park, care s-a desfășurat în mai multe locații din Cluj-Napoca.

„Îmi place foarte mult muzica jazz, iar acest an este primul în care îmi aduc fetița de 5 ani cu mine. Atmosfera este una spectaculoasă și am găsit foarte multe activități și jocuri pe care să le încerc alături de copilul meu. Pot spune că ediția din acest an le-a întrecut pe toate”, a declarat un participant pentru monitorulcj.ro

