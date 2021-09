Un copil de 2 ani din Cluj e bolnav și are nevoie de ajutor. Operația ce i-ar salva viața costă 20.000 euro

Vladimir este un copil din Gherla care s-a născut cu probleme medicale grave - dublă circulară de cordon în stop cardio-respirator, fiind salvat numai de manevre de resuscitare, scrie gherlainfo.ro.

Părinții fac apel la bunătatea oamenilor pentru a-i ajuta să strângă bani pentru o operație care i-ar salva viața copilului lor, dar costă 20.000 euro.

„Drama prin care trece Vladimir a început acum doi ani, la naștere, atunci când noi, ca părinți, în loc să plângem de fericire, lumea noastră s-a prăbușit sub suferința unui înger fără vină. Vladimir s-a născut cu dublă circulară de cordon în stop cardio-respirator, fiind nevoie de manevre de resuscitare. În urmă acestei situații, investigațiile medicale aveau să ne indice un diagnostic crunt: tetrapareză spastică, o formă de paralizie cerebrală datorată privării de oxigen la care a fost expus. Deși am început recuperarea din primele luni de viață, rezultatele la care speram se lasă așteptate, astfel că am luat decizia disperată de a încerca o procedură care nu se realizează în România, un transplant de celule stem, în speranța că țesuturile afectate se vor regenera, având în vedere potențialul pe care îl are datorită vârstei fragede.



Prețul intervenției este de 20.000 de euro și se realizează în Turcia, suma pe care oricât ne dorim să o strângem singuri, nu putem, datorită costurilor ridicate ale terapiilor pe care Vladimir le face zilnic și de care va avea nevoie în continuare, chiar și după transplant”, spun părinții copilului.

Campanie de strângere de bani pentru operația lui Vladimir

Penitenciarul Gherla a demarat o campanie de strângere de bani pentru operația lui Vladimir, iar până acum au fost strânsă suma de 5.000 de euro. Angajații instituției urmează să demareze încă o campanie de acest fel fiindcă fondurile strânse sunt insuficiente.

Totodată, clubul Sportiv Atlentic Olimpia Gherla susține campania instituției prin donații la o urnă care va fi amplasată pe stadionul municipal, în timpul meciurilor Unirea Triteni (9 septembrie) și Dream Team București (meci feminin din 12 septembrie).

Donații se pot face și prin viramente bancare în conturile deschise la Banca Transilvania:

Numele Bal Vladimir:

EURO – R098BTRLEURCRT0614478801

RON – R051BTRLRONCRT0614478801

Cod SWIFT: BTRLRO22

