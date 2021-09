A murit arhitectul clujean Romulus Zamfir, fost decan al Facultății de Arhitectură

Arhitectul clujean Romulus Zamfir a murit, iar anunțul dureros a fost făcut de fiica sa pe Facebook.

„Nu mi-am imaginat și nici nu știu cum ar trebui să pun în cuvinte o veste atât de tristă și nu am crezut niciodată că va fi atât de curând. Dar acel moment a sosit. Tata, tatăl meu, Romulus Zamfir, s-a stins din viață aseară.

Pentru mine mine a fost și va rămâne cel mai minunat tată din lume. Nici măcar în filme nu am văzut exemple mai frumoase. A fost un om atât de bun, de blând, de generos, de cald, de simpatic, de săritor. Atât de plin de energie, de inventiv, de curajos, de empatic și mai ales atât de plin de iubire. Dar cea mai mare calitate a lui nu a fost doar faptul că ne-a iubit, ci mai ales că ne-a făcut să ne simțim iubite. Mereu!

Pentru ceilalți, tata a fost și va rămâne după cum l-a cunoscut fiecare. Pentru unii, un prieten bun, pentru alții profesorul, sau colegul sau arhitectul care le-a făcut proiectul sau poate doar un cunoscut. Am însă convingerea că fiecare în parte a cunoscut măcar o mică parte din frumusețea pe care am vazut-o eu în el.

Acest mesaj se adresează celor care l-au îndrăgit, l-au simpatizat sau doar l-au cunoscut la un moment dat și își doresc să își ia rămas bun de la el. Înmormântarea va avea loc sâmbătă, 4 septembrie, ora 12:00, la Cimitirul Central din Cluj. Îți mulțumesc pentru tot, tată! Am fost și sunt așa de mândră că sunt fiica ta! Te iubesc!”, a scris fiica arhitectului.

Romulus Zamfir s-a născut pe data de 2 noiembrie 1949. De-a lungul vieții, cunoscutul arhitect clujean a avut zeci de proiecte de arhitectură și numeroase firme în domeniu.

El a fost și decanul Facultății de Arhitectură din Cluj și a publicat o serie de studii.

CITEȘTE ȘI: