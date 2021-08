Femeia care a făcut accident în drum spre nuntă are nevoie de sânge! A fost transportată cu elicopterul SMURD la Cluj.

Un accident grav a avut loc în urmă cu trei zile, în Maramureș. Patru persoane care se îndreptau spre o nuntă au fost rănite, o femeie de 35 de ani fiind dusă cu elicopterul SMURD la Cluj.

Cei care doresc pot să doneze sânge atât în Baia Mare, cât și în Cluj-Napoca.

„Dragii mei prieteni, apelez la dvs. cu o mare rugăminte. În urmă cu câteva zile, a fost un teribil accident pe Țara Lăpușului, soldat cu victime. Cel mai grav este o tânără de 35 de ani, o fată cu chip de înger și suflet frumos. Mâine i se va face o intervenție chirurgicală și are nevoie de sânge. Tânăra are grupa sanguină O1, dar se acceptă orice grupă de sânge, se dă la schimb. Vă rog din adâncul sufletului pe toți cei care puteți să donați, să faceți un efort și să mergeți în orice centru de transfuzii din țară (Baia Mare, Cluj, etc). Cei care mergeți, specificați că donați pentru Filip Cornelia Lucia, internată la Clinica de Neurochirurgie Victor Babeș, Cluj-Napoca”, a scris primarul din Cupșeni, Maramureș, pe rețelele de socializare.

