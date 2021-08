EXCLUSIV. Pompier din Cluj, erou în Grecia: „Vedeai flăcări de 20 metri, un sat ce fuge disperat să-l ajuți” VIDEO/FOTO

După 10 zile în care au luptat împotriva flăcărilor mistuitoare care au acaparat mai multe zone din Grecia, pompierii clujeni, 15 la număr, se întorc acasă.

Căpitanul Vlad Borș, comandantul echipajului de la Cluj, a acordat în exclusivitate un interviu pentru monitorulcj.ro, în care a vorbit despre dificultățile misiunii din Grecia.

El spune că imaginile pe care le-a trăit pe viu sunt ca rupte din filme: „Imaginile sunt rupte dintr-un film SF. Nu pot să descriu nici pe jumătate ce am trăit pe viu acolo. A fost o experiență frumoasă, dar în același timp foarte dificilă.”

* Vezi mai multe imagini cu misiunea din Grecia a pompierilor clujeni în Galeria FOTO atașată articolului.

Pompieri români, greci și polonezi, împreună la greu

Pomperii clujeni au fost coordonați de ofițerii greci și au acționat în partea de nord a Atenei, în Attica. Deși comunicarea cu pompierii polonezi și greci a fost mai dificilă din cauza limbii, misiunea a decurs excelent:

„Noi am fost coordonați de ofițerii greci din zona respectivă. Am îndeplinit toate misiunile pe care ni le-au dat, împreună cu subordonați de-ai lor. Am colaborat foarte bine. A fost dificil cu limba pentru că nu știam nici noi toți la perfecțiune limba engleză și nici ei, dar până la urmă am găsit o linie comună și lucrurile au decurs excelent”, a declarat Vlad Borș pentru monitorulcj.ro.

La întreaga operațiune au participat pompieri din 25 de țări.

„Acțiunea modulului din România a fost în cadrul unui dispozitiv de 25 de țări care au sprijinit Grecia, iar colegii noștri au intervenit în colaborare cu pompierii greci și polonezi. Asta spunea și colegul meu, nu este ușor. Este o diferență de limbă, diferență de tot ceea ce înseamnă lucrul efectiv, dar toate au reușit să se îmbine și să dea rezultate acțiunilor pe care le-au desfășurat”, a declarat ofițerul de presă al ISU Cluj, Andrei Biriș.

Un firicel de fum s-a transformat într-un incendiu de proporții, în jumătate de oră

Întrebat despre cum a decurs o zi în Grecia, în timpul misiunii, căpitanul a spus că este de nedescris, fiindcă în fiecare zi era ceva diferit.

Cu toate acestea, a existat o zi care a fost chiar mai dificilă decât restul, când în doar jumătate de oră un „firicel de fum” s-a transformat într-un incendiu de proporții care a înghițit un sat întreg și doi munți:

„Ar fi greu să descriu doar o zi, fiindcă fiecare zi a avut specificul ei. De exemplu, în prima zi am făcut doar recunoașteri în teren, am fost pe limitele zonelor de pădure verde și pădure arsă ca să găsim focare ascunse, să le lichidăm și să vedem câte zone au distrus, care ar fi suprafața. A doua zi am făcut la fel. Am stat până la ora 11, când am observat că pe cealaltă parte a versantului pe care eram noi era un firicel mic de fum. Acel firicel mic de fum s-a transformat în jumătate de oră într-un incendiu care a acaparat un sat întreg și s-a extins pe doi munți.

Cea mai grea zi a fost clar a doua zi, când a fost acel incendiu imens - a fost și cel mai solicitant pentru toată lumea”, a mărturisit Vlad Borș.

„Vedeai un sat întreg care fuge la tine disperat să-l ajuți”

Comandantul echipei de la Cluj a rămas impresionat de misiunea în care a fost trimis. El spune că ce i-a rămas și o să-i rămână în continuare întipărit în minte a fost momentul în care un sat întreg a luat foc, iar oamenii fugeau disperați spre pompieri pentru a-i ajuta:

„Ce m-a impresionat pe mine e că misiunea asta a fost ceva ce nu am văzut niciodată în toată cariera noastră. Am vorbit cu toți colegii și inclusiv cu comandantul modulului, el zicea că niciodată nu a văzut așa ceva. Pe lângă flăcările imense de 15-20 de metri, vedeai un sat întreg care vine spre tine disperat să-l ajuți, să-i stingi casa, pădurea de lângă. Asta ne-a rămas întipărit în minte tuturor”, a explicat căpitanul Vlad Borș.

Pompierii clujeni au fost dedicați trup și suflet misiunii din Grecia, iar timp de 10 zile, cât au fost plecați, gândul le-a stat doar la întrebarea „cum să-i ajute pe prietenii greci?”:

„Nu cred că am stat să mă gândesc la cei de acasă decât după ce am trecut vama înapoi. De când am intrat în Grecia și până când am ieșit din Grecia, gândul nostru a fost «Ce putem face să ne ajutăm prietenii greci?». Am fost concentrați pe asta tot timpul. (...) S-a adăugat încă ceva la carieră, o chestie prin care am trecut. Dacă s-ar întâmpla a doua oară cred că aș știi și mai bine să o gestionez”, a mai spus Vlad.

Întrebat dacă nu a simțit frică în misiune, dar și cum a rămas dedicat acesteia, comandantul a mărturisit că indiferent de situație pompierii își iau măsuri de siguranță pentru a se proteja și acționează, nu stau pe gânduri: „Dacă nu o facem noi, atunci cine?”, a răspuns Vlad Borș.

De la Cluj au pornit 15 pompieri cu două autospeciale de stins incendii și s-au întors toți acasă, teferi și cu o misiune îndeplinită.

„Din partea României au fost 142 de pompieri cu 8 autospeciale, 2 containere multirisc, autospeciale de stins incendii care erau construite pentru incendii de păduri. Au fost containere cu echipamente diverse pentru pătrunderi. Au fost echipamente pentru descarcerare, stabilizarea clădirilor care sunt în pericol să se surpe sau pentru intervenții atipice. Au mai fost mașini 4x4 și 3 cisterne cu apă. Din Cluj au fost două autospeciale de acest fel - un microbuz și o mașină 4x4 și 15 pompieri”, a declarat ofițerul de presă al ISU Cluj, Andrei Biriș.

