Șeful Poliției știe traseul cerșetorilor din Cluj-Napoca, dar nu are ce face: „Nu putem să-i oprim”

Șeful Poliției Cluj-Napoca a declarat că știe traseul cerșetorilor, însă nu are cum să oprească circulația lor.

„Sunt zeci de localități din care vin persoane la cerșit în Cluj-Napoca. Am încheiat în acest an peste 585 de procese verbale de contravenție. Problema este că vin în mod organizat și sunt debarcați în general în zona gării. De acolo merg cu troleibuzul în cele mai sensibile zone din oraș. Nu am încurajat niciodată cerșetoria. 345 de persoane din alte localități au fost prinse la cerșit în Cluj-Napoca. Îi amendăm, dar nu putem să-i interzicem pentru că circulația este liberă”, a declarat Marcel Bonțidean.

Autoritățile știu că la cerșit sunt aduși minori și persoane cu handicap, dar astfel de persoane le găsim în fiecare zi pe străzile din Cluj-Napoca.

„Foarte multe dintre persoanele pe care noi le amendăm, sunt și asistate social în localitățile din care vin. Noi am contactat primarii de acolo pentru a le tăia ajutorul social. Este o chestiune care nu este de competența noastră. Noi colaborăm cu brigada de crimă organizată. Toate cazurile pe care le depistăm, noi le transmitem mai departe. Aici vorbim de exploatarea minorilor sau a persoanelor cu handicap”, a mai spus Bonțidean pe tema cerșetorilor din Cluj-Napoca.