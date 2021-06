FOTO. Casă din Ciurila, în PERICOL după codul roșu de furtuni. Locuitor: „Se surpă pământul lângă casa noastră”.

Viceprimarul comunei a declarat că se fac demersuri pentru remedierea problemelor cauzate de vremea rea.

Proprietarul casei care se află pe terenul surpat a transmis că podul construit în zonă nu ar fi fost bine realizat, aceasta fiind posibila cauză a surpării. Conform locuitorului, podul a fost construit de Primărie.

„În satul Filea de Jos, comuna Ciurila, s-a construit un pod , «dezastru». Toată apa care iese de sub pod printr-un tub, sapă direct sub casa noastră, se surpă pământul lângă casă”, a povestit locuitorul, pentru monitorulcj.ro.

Ce spun reprezentanții Primăriei?

„Vineri și sâmbătă, comuna Ciurila a fost sub cod roșu, a fost o ploaie torențială, cu vânt. S-a mărit debitul, aproape a trecut apa peste acel pod și nu doar în locul respectiv, ci pe toate străzile. S-a făcut evaluare, au venit de la Prefectură, de la ISU, Apele Române. Apa s-a retras ulterior, dar debitul bătea un pic spre proprietate. Noi am întărit centura, nu a căzut nimic. Acum, acolo se află balast și pietriș, s-au pus vreo zece cupe, nu a fost nicio problemă. Se face evaluarea, pe situații de urgență, noi am încercat cu buldoexcavatorul. Momentan se poate circula pe 60% din drumuri”, a declarat vicepirmarul comunei Ciurila, Vasile Morea, pentru monitorulcj.ro.

De asemenea, viceprimarul a precizat că luni s-a luat legătura cu o firmă autorizată pentru a se realiza un proiect, evaluarea și documente necesare pentru a putea remedia pagubele produse. Totodată, conform lui Vasile Morea, tubul de sub pod va fi montat astfel încât debitul apei să nu mai fie depășit pe viitor, pentru a nu pune în pericol proprietatea.

Locuitorii, avertizați prin RO-ALERT

Vineri, 25 iunie, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare cod roșu de ploaie torențială pentru mai multe comune din Cluj, printre care și Ciurila.

„Avertizare fenomene meteorologice extreme COD ROSU privind posibile averse torențiale ce vor depăși 40...50 l/mp, vijelie puternică, grindină de medii și mari dimensiuni, frecvente descărcări electrice.

Data emiterii: 25-06-2021 ora 13

Valabil de la 25-06-2021 ora 13:35 până la 25-06-2021 ora 14:30

In zona unităților administrativ teritoriale: Iara, Săvădisla, Petreștii de Jos, Ciurila, Tureni”, a transmis vineri Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Cluj.

Locuitorii din Ciurila au fost avertizați printr-un mesaj RO-ALERT cu privire la codul roșu de fenomene extreme, avertizare care s-a menținut până inclusiv sâmbătă.

Tot vineri, ISU Cluj anunța că în localitatea Filea de Jos a fost înregistrată o solicitare, pentru a evacua apă acumulată în două subsoluri, din gospodării alăturate, sâmbătă fiind solicitată o altă intervenție de acest tip în aceeași localitate.

