Oserul se va DESCHIDE în primul weekend din iulie. Boc: „Este o bătălie câștigată”

Emil Boc a anunțat că a câștigat bătălia, iar Oserul va fi deschis imediat după anunțarea noilor măsuri de relaxare de la 1 iulie. Cu alte cuvinte, primarul preconiează că pe data de 3 iunie, Oserul va fi deschis pentru clujeni.

„Oserul este o bătălie câștigată. Cred că astăzi se va adopta hotărârea de guvern cu noile condiții care intră în vigoare de la 1 iulie. La articolul 15 din acel proiect se află și redeschiderea târgurilor. Dacă toate lucruile merg bine, prima sâmbătă după 1 iulie vom avea Oserul deschis. Am municit din greu cu colegii mei pentru a redeschide acest târg”, a declarat Emil Boc la un post de radio local.

Boc a convins autoritățile naționale, iar Oserul va fi deschis!

Întrebat de ce Direcția de Sănătate Publică (DSP) Cluj nu a luat măsuri să redeschidă mai devreme târgul, primarul a spus că târgul nu s-a deschis din cauza legii care nu le permitea acest lucru, însă hotărârea urmează să fie modificată, iar Oserul se va organiza în primul weekend din luna iulie.

„Nu DSP-ul este vinovat! Oamenii de la DSP Cluj sunt niște profesioniști care resepctă legea și au făcut o treabă impecabilă în această perioadă de pandemie. Tot sistemul medical de aici fac o treabă bună pentru a ține Clujul pe picioare din punct de vedere medical. Asta e legea, până nu este modificată, DSP-ul nu poate face absolut nimic.

Am găsit unde trebuia modificată legea pentru a se putea ține Oserul. Am discutat 3 săptămâni cu premierul, ministrul de interne și am reușit să convingem autoritățile naționale să redeschidem aceste târguri”, a mai adăugat Emil Boc.

Când târgul Oser se va redeschide, doar oamenii care sunt vaccinați, au test COVID-19 negativ în ultimele 48 de ore sau cei care aduc o dovadă de anticorpi vor avea acces.

