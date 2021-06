FOTO. Parcul Central, un colț de rai în anii '60. În loc de flamingo roz, clujenii vâsleau pe lac

Clujenii depănau amintiri după ce o fotografie cu lacul și Parcul Central a fost publicată pe internet. În fotografia veche, realizată în jurul anului 1960, în alb-negru, bărcile plutesc pe lacul din Parcul Central. În prezent, în locul lor, clujenii au parte de niște bărcuțe în forma unui flamingo roz.

În secțiunea de comentarii, mai mulți oameni retrăiesc amintiri legate de acea perioadă, în care vâsleau pe lacul Chios:

„Fotografia este din anii 1960. Eram copil. De pe ponton, se striga puternic: 27 la mal, 12 la mal, etc. Din cât mai rețin, 30 de minute era distracția. Mai erau bărcile de familie, cu vâsle independente. Eu trăgeam de una, fratele meu de alta și ne învârteam ca proștii. Ne-am dat noi seama cum merge treaba, dar frați fiind, eu 8, el 12, numai așa nu mergea barca. Am fost dușmani, nu frați, până ne-am copt la minte. Acum eu am 68, el 72, amândoi cu două facultăți.”

O clujeancă își aduce aminte cu drag de acele vremuri: „Ce frumos! Mergeam în fiecare duminică aproape, în parc sau în Grădina Botanică... amintiri, amintiri, cu roz și frumos în suflet!”, a spus clujeanca.

O altă femeie a povestit amuzată o peripeție pe care a făcut-o după absolvirea liceului: „După petrecerea absolvirii liceului, dimineața devreme ne-am dat cu barca și nimeni n-a îndrăznit să strige să venim la mal, pentru simplul motiv că nu era nimeni.”

