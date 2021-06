Centru de vaccinare anti-Covid, deschis la Aeroportul Cluj. Pasagerii, imunizați cu o singură doză. FOTO/VIDEO

Centrul de vaccinare anti-Covid-19 de la Aeroportul Cluj va funcționa zilnic, 7 zile din 7, între orele 08:00 și 20:00.

Timp de 12 ore, călătorii și aparținătorii acestora se vor putea imuniza cu o singură doză la acest centru de vaccinare anti-Covid-19.

„Am stabilit detaliile cu domnul director. Este vorba de un centru de vaccinare cu tipul de vaccin anti-COVID-19 Johsons&Johnson. Vaccinarea se va face de la 08:00 până la 20:00 și cu această ocazie trebuie să le mulțumesc domnilor directori, David Ciceo și Mihai Moisescu, și în special echipei medicale, care ne-au creat acest cadru de a funcționa inclusiv la aeroport. Să sperăm că va fi un centru de succes și aș vrea să continuăm acest trend frumos, de a deschide tot mai multe centre, pentru a livra oriunde vaccinul în județ și de a oferi posibilitatea de vaccinare oamenilor. (...)

Am considerat că, fiind vorba de un punct de tranziție, unde oamenii vin și pleacă, ar trebui să oferim acest tip de vaccin, într-o singură doză. În aceste considerente se administrează Johnson&Johnson”, a declarat prefectul Clujului Tasnadi Szilard, la conferința de presă organizată cu ocazia deschiderii centrului de vaccinare.

Scădere semnificativă a călătoriilor, față de anul 2019

În pandemia de Covid-19 traficul aerian a scăzut semnificativ, dar într-un final a ajuns să fie din nou în creștere. Ar putea ca în acest an pe Aeroportul Cluj să treacă 800-900 mii de călători.

„Deși traficul este mult mai scăzut față de anul 2019, în prezent este în creștere. În momentul de față suntem cam la 35% comparativ cu 2019. Ne așteptăm la aproximativ 800-900 mii de pasageri. Varianta optimistă ar fi 1 milion de pasageri. Acesta este trendul și în România. Noi la începutul anului am fost mai optimiști, am estimat pentru România 10 milioane de pasageri, dar am revizuit estimările”, a declarat David Ciceo, directorul Aeroportului Cluj, la conferință.

În acest an s-ar putea ca 8 milioane de români să călătorească cu avionul. În anul 2019, în țara noastră au călătorit 24,7 milioane de oameni:

„În toată România vom avea aproximativ 8 milioane de pasageri. În anul 2019, în România au fost 24,7 milioane de pasageri. Cam în 4-5 ani vom reveni la traficul din anul 2019, dar în ce privește vaccinarea suntem optimiști pentru că începând din luna iunie vom avea peste 100.000 de pasageri, dus-întors, pe Aeroportul Cluj. Cum spunea și domnul director Mihai Moisescu, mai sunt aparținători, cei care conduc, care se pot vaccina. O să mediatizăm foarte bine acest lucru, avem rugămintea să ne ajutați și dumneavoastră. O să rugăm companiile aeriene, pe toate, ca la sosirea în Cluj să îi anunțe pe pasageri din zbor că au această posibilitate de a se vaccina și, bineînțeles, și cei care pleacă poate au timp, probabil este mai potrivit, din punct de vedere al timpului”, a mai spus directorul Aeroportului Cluj.

Traficul la Aeroportul Cluj, fluidizat cu ajutorul pașaportului de vaccinare

Aeroporturile din Europa își spun speranțele în vaccinul anti-Covid-19 pentru a ajuta la reluarea traficului aerian. Totodată, Aeroportul Cluj și-a îmbunătățit serviciile în pandemie, după ce a lansat o licitație, în urma căreia o firmă medicală asigură teste PCR și rapide pasagerilor.

„Tot mai multe țări din Europa acceptă vaccinul. Așa că este un avantaj. Noi considerăm că vaccinul este foarte important pentru a ieși din această criză. Este foarte important pentru călătorie. Noi, aeroporturile din Europa, ne punem mari speranțe în vaccinare ca să putem relua traficul aerian. Așteptăm pașaportul de vaccinare. De asemenea, majoritatea țărilor din Europa acceptă test rapid. Noi, aeroportul, am creat facilități și în această privință. Am organizat o licitație, o firmă deja asigură teste PCR și teste rapide. Prin acest centru de testare venim în întâmpinarea pasagerilor și îmbunătățim experiența călătoriei lor”, a mai spus David Ciceo.

Pașaportul de vaccinare care va fi emis în luna iulie va fluidiza enorm de mult traficul aerian.

„Este foarte important că va fi zilnic, avem până și sâmbătă, duminică peste 3.000, 4.000 de pasageri. Ne așteptăm la o creștere constantă. Din păcate, anul trecut în toamnă, din cauza unui nou val de Covid-19, traficul a scăzut. Ar fi foarte important să nu mai scadă din acest motiv. Ne punem mari speranțe în campania de vaccinare. Bineînțeles, pașaportul de vaccinare va fluidiza foarte mult călătoriile. Domnul ministru Lucian Bode deja lucrează la o procedură pentru scanarea acordului QR”, a adăugat directorul Aeroportului Cluj.

