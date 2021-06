Fraudă de mii de lei pentru mai mulți clujeni. Cum au fost păcăliți pe internet?

Conform clujeanului rămas păgubit, cazul său nu este unul singular, la poliție ajungând mai multe persoane înșelate prin aceeași metodă.

„Mi s-a părut un lucru semnificativ faptul ca am fost victima unei fraude de tip phishing de pe un link care semăna perfect cu Olx. La poliție mai erau încă 4 cazuri identice când am ajuns. Toți cu link-uri de olx. Am încercat sa vând un produs pe Olx, cineva s-a arătat interesat să cumpere și a vrut să folosească noua metodă de plată online prin Olx. Mi-a explicat că e noua metodă de plată pe care o pune Olx la dispoziție.

Aici mi s-au cerut datele cardului. Am început să devin suspicios și am tot întrebat persoana respectivă, am cerut mai multe detalii despre procedura asta, despre care nu știam nimic. Părea să fie foarte la curent cu asta și am zis că oricum nu au cum să îmi ia bani dacă nu dau acceptul din aplicație. Am furnizat datele și în nici 2 minute, aplicația bancara mi-a cerut aprobare pentru transferul unei sume de peste 3000 de lei. Am refuzat. Peste 2 minute am intrat în cont iar suma dispăruse”, a povestit clujeanul, pentru monitorulcj.ro.

Plângere penală, în urma incidentului